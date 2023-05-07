موجة الغلاء بالمغرب …زيادة مرتقبة في مياه الشرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس ” أن وزارة الماء، قد كلفت ، مؤخرا، احد مكاتب الدراسات بإعداد دراسة إستراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، بالرغم من وجود دراسات مماثلة أعدها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

ورجحت جهات مهتمة، أن تكون الغاية من هذه الدراسة الميدانية، الزيادة في سعر الماء الصالح للشرب الموجه للمغاربة، لأن التدابير المعلنة من طرف الحكومة في مواجهة أزمة ندرة المياه لم تؤت أكلها.

و بحسب المصدر ذاته، فإن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليا إلى 4,88 درهما مع احتساب الرسوم، وفي حالة توجه الدولة إلى تعريفة التكلفة سيكون ذلك على حساب جيوب المواطنين، في ظل توجه البرلمان إلى اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء.

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