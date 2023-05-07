موجة الغلاء بالمغرب …زيادة مرتقبة في مياه الشرب
ع اللطيف بركة : هبة بريس
علمت جريدة ” هبة بريس ” أن وزارة الماء، قد كلفت ، مؤخرا، احد مكاتب الدراسات بإعداد دراسة إستراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، بالرغم من وجود دراسات مماثلة أعدها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
ورجحت جهات مهتمة، أن تكون الغاية من هذه الدراسة الميدانية، الزيادة في سعر الماء الصالح للشرب الموجه للمغاربة، لأن التدابير المعلنة من طرف الحكومة في مواجهة أزمة ندرة المياه لم تؤت أكلها.
و بحسب المصدر ذاته، فإن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليا إلى 4,88 درهما مع احتساب الرسوم، وفي حالة توجه الدولة إلى تعريفة التكلفة سيكون ذلك على حساب جيوب المواطنين، في ظل توجه البرلمان إلى اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء.
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12 تعليقات
حتى تؤتي الاستراتيجيات أكلها يجب على الحكومة ترحيل المغاربة إلى خارج أرض الوطن
لانعرف إلى أي حد ستصلون بنا غلاء الاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية والآن تفاجؤنا بقرارات توحي الى افراغ جيوب المواطنين حتى الماء الصالح للشرب تقوم بالزيادة فيه ..
الأمر أصبح لا يبشر بالخير يجب الحفاظ على على هذه النعمة العظيمة التي وهبها لنا الله..
أحسن ما يمكن أن يقوم به المواطن المغربي البسيط هو شرب الماء بطريقة الغليان ثم تصفيته وحينذ يقوم بشريه ..
أصلا المياه المعدنية اسعارها جد ملتهبة مقارنة مع العدد من الدول…
نحن نشتغل من أجل الدولة فقط ، لقد خربت لنا الجيوب بمعنى الكلمة بسببهم وقرراتهم التي لامحل لها من الإعراب..
أينما وضع صندوق النقد الدولي أنفه ترتفع الضرائب.
للاسف صندوق الافلاس الدولي هو سبب كل ما يعاني منه المغاربة من غلاء .
كل مقترحاته للحكومات المتعاقبة هو الزيادة في الضرائب و خوصصة القطاعات الحيوية وبذلك يسبب انهيار الدول على المدى المتوسط و البعيد .
هل هذا ما تريده هذه الحكومة ؟
الآن وصل دور الماء ومن بعدها الكهرباء بعدما ان تحطمت نفسيتنا بسبب ارتفاع ساروخي للاسعار في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها ..هل تريدون القضاء علينا ؟؟؟؟؟
نحن لا ننكر المجهودات المبذولة لمواصلة النهوض بمغرب أفضل بكثير ولكن يجب عليكم مراعاة وضعية المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية يجب إعادة النظر في هذا القرار الذي سيحطم جيوب المواطنين وبالاخص نحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك.
ماذا سيبقى لنا يا حكومة ما عدا آلله سبحانه وتعالى لقد قهرنا الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
الطبقة البورجوازية لا يهمها الأمر سواء ارتفع سعره او انخفظ ولكن للاسف الشديد الطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة والبسيطة هي من تعاني من الزيادات المهولة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
المغرب يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى مع هذه الحكومة لهذا نطالب منها بتسوية الأوضاع وبالاخص دعم ومساعدة الأرامل واليتامي والمحتاجين اذا اخذتم هذآ القرار….