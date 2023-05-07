موجة حرارة ما بين 38 و43 درجة في المغرب

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تشهد عدد من أقاليم المملكة طقسا حارا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و43 درجة.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة يوم الاثنين بكل من تارودانت، كلميم، قلعة السراغنة، والفقيه بن صالح.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح مابين 38 و43 درجة بكل من كلميم، تارودانت، أكادير إيداوتانان، انزكان أيت ملول، اشتوكة أيت باها، طاطا، السمارة، طانطان، طرفاية، أوسرد، شيشاوة، اليوسفية، مراكش الصويرة، الرحامنة، قلعة السراغنة، الفقيه بنصالح، سطات، سيدي سليمان وسيدي قاسم.

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