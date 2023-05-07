معرض الفلاحة بمكناس.. مولاي رشيد يتوج شركة فرتيكا للأسمدة

ع محياوي _ هبة بريس

نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمكناس، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المباراة الوطنية الثالثة عشرة لاختيار أفضل منصة عرض على هامش الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس .

وقام بتوزيع هذه الجائزة على الفائز صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مرفوقا ب عزيز أخنوش رئيس الحكومة وشخصيات اخرى

وشركة فرتيكا من أكبر الموزعين المعتمدين للمكتب الشريف للفوسفاط ، تشتغل في الميدان أزيد من 20 سنة .

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