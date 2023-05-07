وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة النظام السوري للجامعة العربية
قال متحدث باسم جامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم على عودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية، بعد مرور 12 عاما من تعليق عضوية سوريا، مما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس بشار الأسد.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
كما أعلنت الخارجية العراقية في بيان، موافقة اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن “اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية”.
وأضاف، أن “دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية”.
وفي وقت سابق الأحد، انطلق اجتماع وزاري عربي بالقاهرة مازال متواصلا، قبيل قمة عربية في 19 مايو الجاري في الرياض، وسط حراك عربي رسمي متصاعد لعودة سوريا لمقعدها المجمد في 2011.
وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع والتي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.
وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. لكن بعض الدول العربية، ومن بينها قطر، ما زالت تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل لحل سياسي للصراع السوري.
وتحاول الدول العربية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 مايو أيار في الرياض لمناقشة خطى استئناف العلاقات
8 تعليقات
مجرد تساؤل.
ماذا عن موقف المغرب الممانع !!!؟؟؟
تناقلت وكالات الأنباء، أن العقبة الرئيسية للعودة سوريا كان المغرب، لكن بعد تدخل السعودية لدى سوريا رضخت لشروط المغرب، واعترفت بمغربية الصحراء وقطعت علاقاتها مع الجزائر وإيران.
يجب الحيطة والحذر من النظام السوري أصلا يجب معاقبته بما فعله للشعب السوري من خراب بيوت وتشريد العائلات..
ماذا استفادوا من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان ومصر وتونس والجزائر ماعادا صداع الرأس فقط والمشاكل التي لا نهاية لها في نظري مجرد بروطوكول سياسي فقط ومسرحية يمثلونها أمام الرأي العام العالمي ..
بشار الأسد هو الوحيد الذي بقي يحكم سوريا تشبت بها رغم محاولة بعض الدول من أبعاده عن السلطة وهذا ما جعل بعض الدول يوافقون على عودة النظام السوري للجامعة العربية.
في رئي لايجب عودة النظام السوري للجامعة العربية لأننا لا ننسى ما فعلوه في الشعب السوري من دمار شامل وخراب البيوت وتسنيت الشمل الأسري.
بيعت دماء الشهداء في بورصة القيم…كم انت رخيص ياعربي…جرائم هذا النظام فاقت الجزار تشاوسيسكو وشارون ومازال يريد ان يحكم…هل له الخق في سجن شخص بجريمة القتل وهو الذي اباد شعبا وهجر الملايين… الخزي والعر للعائلة الدموية الاسد
سواء عاد هذآ النظام او بقي فلا فائدة منه هههههههههههه
لا اتفق على حضور بشار الأسد الجامعة العربية لأن الأمر واضح كوضوح الشمس ولا داعي للتفسير والفاهم يفهم هههههههههههه