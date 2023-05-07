وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة النظام السوري للجامعة العربية

هبة بريس _ وكالات

قال متحدث باسم جامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم على عودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية، بعد مرور 12 عاما من تعليق عضوية سوريا، مما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس بشار الأسد.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

كما أعلنت الخارجية العراقية في بيان، موافقة اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن “اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية”.

وأضاف، أن “دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية”.

وفي وقت سابق الأحد، انطلق اجتماع وزاري عربي بالقاهرة مازال متواصلا، قبيل قمة عربية في 19 مايو الجاري في الرياض، وسط حراك عربي رسمي متصاعد لعودة سوريا لمقعدها المجمد في 2011.

وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع والتي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.

وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. لكن بعض الدول العربية، ومن بينها قطر، ما زالت تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل لحل سياسي للصراع السوري.

وتحاول الدول العربية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 مايو أيار في الرياض لمناقشة خطى استئناف العلاقات

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