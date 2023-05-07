كرة اليد …ثلاثة فرق تمثل المغرب في بطولة إفريقيا للأندية

2023-05-07 / 12:52
0
هبة بريس _ رياضة

تستضيف القاهرة منافسات بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات، وذلك خلال الفترة من 9 الى 18 مايو الجاري، بمشاركة ثلاثة فرق مغربية.

ففي منافسات الرجال، يشارك الفريقان المغربيان رجاء أكادير، ووداد السمارة في البطولة، فيما يشارك في فئة السيدات فريق اتحاد النواصر.

وكانت قرعة البطولة الإفريقية لمنافسات الرجال، قد وضعت فريق وداد السمارة في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الزمالك المصري، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وجيه إس كيه الكونغولي، فيما يتواجد فريق رجاء أكادير في المجموعة الثانية مع فرق الأهلي المصري، وسبورتنغ المصري، وكيركوس الإثيوبي، فضلا عن فاب الكاميروني”.

وفي فئة السيدات، سيلعب فريق اتحاد النواصر في المجموعة الأولى إلى جانب فرق سبورتنغ المصري، وفانز الكاميروني، ومكنين التونسي، ودي جي إس بي الكونغولي، وبيترو أتلتيكو الأنغولي”. وضمت المجموعة الثانية للسيدات فرق الأهلي المصري، وأوتوهو الكونغولي، وهابيتا الإيفواري، وفاب الكاميروني، وأول أغسطس الأنغولي”.

ويقام دور المجموعات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وسيلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية، على أن يتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، ثم النهائي.

جدير بالذكر أن الزمالك المصري هو حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد فوزه على مواطنه الأهلي في نهائي النسخة الماضية للمسابقة التي أقيمت في النيجر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

2023-05-06 / 23:16
Photo of سجل هدفين وصنع آخرا.. بلهندة يواصل تألقه ويقود فريقه للفوز في الدوري التركي

سجل هدفين وصنع آخرا.. بلهندة يواصل تألقه ويقود فريقه…

2023-05-06 / 22:55
Photo of المغربي أشرف الدغمي يفوز بلقب الدورة ال18 لطواف بنين الدولي للدراجات

المغربي أشرف الدغمي يفوز بلقب الدورة ال18 لطواف بنين…

2023-05-06 / 20:12
Photo of (فيديو) مزراوي يصنع هدفا ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ للفوز أمام فيردر بريمن

(فيديو) مزراوي يصنع هدفا ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ…

2023-05-06 / 19:25
Photo of زياش يتألق بتمريرة حاسمة وينال تنقيطا جيدا أمام بورنموت في الدوري الإنجليزي

زياش يتألق بتمريرة حاسمة وينال تنقيطا جيدا أمام بورنموت…

2023-05-06 / 17:59
Photo of بسبب السباب وسوء المعاملة.. النادي المصري يعلن إقالة حسام حسن

بسبب السباب وسوء المعاملة.. النادي المصري يعلن إقالة حسام…

2023-05-06 / 12:58
Photo of لقجع: كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة يؤكد قدرة المملكة على احتضان تظاهرات رياضية كبرى

لقجع: كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة يؤكد قدرة…

2023-05-06 / 11:12
Photo of عبر مقطع فيديو.. ميسي يعتذر لباريس عن رحلته إلى السعودية

عبر مقطع فيديو.. ميسي يعتذر لباريس عن رحلته إلى…

2023-05-06 / 10:51
Photo of الدوري الماسي.. سفيان البقالي يحل رابعا في سباق 3000 م

الدوري الماسي.. سفيان البقالي يحل رابعا في سباق 3000…

2023-05-05 / 21:31
Photo of البلجيكي فاندنبروك مدربا للوداد الرياضي

البلجيكي فاندنبروك مدربا للوداد الرياضي

2023-05-05 / 21:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق