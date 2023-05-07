A handout photo made available by the French Gendarmerie on October 22, 2020, shows a member of the Spanish Guardia Civil (C) and French Gendarmes during an anti-drug operation in Saint-Médard-en-Jalles, south-western France on October 18, 2020. (Photo by GENDARMERIE NATIONALE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /GENDARMERIE NATIONALE " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

تفكيك منظمة تنقل الكوكايين من هولندا إلى المغرب

2023-05-07 / 10:33
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هبة بريس

فكك الحرس المدني الإسباني، السبت، منظمة مقرها في مليلية وبرشلونة وغرناطة، كانت تنقل الكوكايين من هولندا إلى المغرب

وأسفرت العملية الأمنية التي أطلق عليها “بيرغانتيس”، عن اعتقال 21 شخصا، تم تقديمهم إلى العدالة بتهم ضد الصحة العامة، وتزوير الوثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وحجزت السلطات الأمنية 58 كيلوغراما من الكوكايين و 186 كيلوغراما من الحشيش، بالإضافة إلى أموال بقيمة 3 ملايين يورو، و38 سيارة وعقارات و 49 حسابا مصرفيا.

وعثر عناصر الشرطة على هواتف من أحدث جيل، ومعدات أخرى.

وبدأ التحقيق عندما اكتشفت الشرطة سيارة تنقل وتدخل المخدرات إلى مليلية عبر الميناء، وعثروا على 15 كيلوغراما من الكوكايين في مكان مخفي من السيارة.

وكان يقود الشبكة الإجرامية شقيقان، أحدهما مقيم في المغرب والآخر في غرناطة، وكان هاربا من السلطات القضائية المغربية لقيادته منظمة لتهريب المخدرات.

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