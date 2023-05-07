السعودية.. 100 معتمر جزائري في الشارع بعد تعرضهم لاحتيال

هبة بريس

تعرض نحو 100 معتمر جزائري لـ”عملية احتيال” من طرف إحدى شركات السياحة، حيث وجدوا أنفسهم في شوارع مكة بدون مأوى، وفقا لما ذكرت صحيفة “النهار” المحلية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة إن “100 معتمر جزائري قد انتهى بهم الأمر بأن قد أصبحوا بلا مأوى، مشيرة إلى عدم “وجود أي جهة رسمية تتكفل بهم بعدما تم طردهم من أحد فنادق مكة.

ونبهت الصحيفة إلى أن “الوكالة المسؤولة عن تنظيم رحلتهم لأداء العمرة تهربت من تحمل المسؤولية وتملصت من التزاماتها تجاههم”.

من جانبها، نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نداء استغاثة للمعتمرين الجزائريين وبينهم 60 امرأة وغالبيتهم من كبار السن.

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