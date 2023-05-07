Muslim pilgrims perform the final walk around the Kaaba (Tawaf al-Wadaa), Islam's holiest shrine, at the Grand Mosque in Saudi Arabia's holy city of Mecca on August 13, 2019. - Muslims from across the world gather in Mecca in Saudi Arabia for the annual six-day pilgrimage, one of the five pillars of Islam, an act all Muslims must perform at least once in their lifetime if they have the means to travel to Saudi Arabia. (Photo by Abdel Ghani BASHIR / AFP)

السعودية.. 100 معتمر جزائري في الشارع بعد تعرضهم لاحتيال

2023-05-07 / 10:27
0
هبة بريس

تعرض نحو 100 معتمر جزائري لـ”عملية احتيال” من طرف إحدى شركات السياحة، حيث وجدوا أنفسهم في شوارع مكة بدون مأوى، وفقا لما ذكرت صحيفة “النهار” المحلية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة إن “100 معتمر جزائري قد انتهى بهم الأمر بأن قد أصبحوا بلا مأوى، مشيرة إلى عدم “وجود أي جهة رسمية تتكفل بهم بعدما تم طردهم من أحد فنادق مكة.

ونبهت الصحيفة إلى أن “الوكالة المسؤولة عن تنظيم رحلتهم لأداء العمرة تهربت من تحمل المسؤولية وتملصت من التزاماتها تجاههم”.

من جانبها، نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نداء استغاثة للمعتمرين الجزائريين وبينهم 60 امرأة وغالبيتهم من كبار السن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العراق.. حكم بإعدام شرطي سابق بعد إدانته باغتيال هشام الهاشمي

العراق.. حكم بإعدام شرطي سابق بعد إدانته باغتيال هشام…

2023-05-07 / 12:18
Photo of الإفراج عن النائب الأردني الموقوف في إسرائيل

الإفراج عن النائب الأردني الموقوف في إسرائيل

2023-05-07 / 09:11
Photo of الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب: إقبال كبير للزوار

الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب: إقبال كبير للزوار

2023-05-06 / 23:09
Photo of بعد نقله للمستشفى.. الأمن الأردني يكشف حالة باسم عوض الله

بعد نقله للمستشفى.. الأمن الأردني يكشف حالة باسم عوض…

2023-05-06 / 21:17
Photo of لاستمالة الناخبين ..زعيم حزب “فوكس” يحذر من سيطرة المغرب على مدينة سبتة المحتلة

لاستمالة الناخبين ..زعيم حزب “فوكس” يحذر من سيطرة المغرب…

2023-05-06 / 20:51
Photo of البريطانيون يهتفون: ليحفظ الله الملك تشارلز الثالث

البريطانيون يهتفون: ليحفظ الله الملك تشارلز الثالث

2023-05-06 / 20:15
Photo of تركيا تعلن نقل سفارتها في الخرطوم إلى بورتسودان

تركيا تعلن نقل سفارتها في الخرطوم إلى بورتسودان

2023-05-06 / 19:55
Photo of مقتـ..ـل شاب مغربي في طعنة غادرة جنوب اسبانيا

مقتـ..ـل شاب مغربي في طعنة غادرة جنوب اسبانيا

2023-05-06 / 19:51
Photo of زلزال قوي يضرب اليابان

زلزال قوي يضرب اليابان

2023-05-06 / 17:38
Photo of مصر.. تسمم 382 شخصاً بسبب مثلجات

مصر.. تسمم 382 شخصاً بسبب مثلجات

2023-05-06 / 17:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق