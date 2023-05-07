وجدة .. توقيف أربعيني متورط في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء يوم السبت 6 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرت عملية الايقاف بحي العامري حيث ضبط المعني بالامر متلبسا بنشاطه المحظور واسفرت عمليات التفتيش بمنزله عن حجز ما مجموعه 830 قنينة خمر مختلفة الانواع فضلا عن هاتف محمول.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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