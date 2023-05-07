وجدة .. توقيف أربعيني متورط في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة
هبة بريس : وجدة
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء يوم السبت 6 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وقد جرت عملية الايقاف بحي العامري حيث ضبط المعني بالامر متلبسا بنشاطه المحظور واسفرت عمليات التفتيش بمنزله عن حجز ما مجموعه 830 قنينة خمر مختلفة الانواع فضلا عن هاتف محمول.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
12 تعليقات
شكرا للشرطة على مجهوداتها الجبارة ونتمنى ايقاف المزيد من بائعي الخمر والمخدرات ..
السجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة ومنع زيارة الاقارب..
يجب تطهير البلاد من هاته النماذج الإجرامية..
تجار السموم يسيؤون لسمعة المغرب ..
قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »..
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا…
رسالة الى كل الشباب الذي يتعاطى المخدرات والخمر كفى من تدمير الصحة . فالصحة تاج فوق كل الاصحاء..
من المسؤول عن تفشي ظاهرة المخدرات واقراص الطبية الخمر وماء الحياة في مجتمعنا ..
يجب تشديد العقوبة السجنية عليه ليكون عبرة لغيره..
شكرا للشرطة..
هههههه، للَمعلقين العياشة. سطروا جيدا على ان سبب التوقيف هو غياب الرخصة،وليس محاربة الخمر، اذن القضية هي حماية مصالح زنيبر وامتاله وليس حماية المواطنين
ماالفرق بين بائع الخمور بالرخصة اوبدون رخصة من الناحية الضريبية مفهومة ولاكن من الناحية الدينية .