طقس الأحد ..سماء غائمة وأمطار خفيفة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بكل من أقصى الجنوب و الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل منطقة سوس، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بأمطار جد خفيفة على السهول الأطلسية الشمالية و الوسطى وكذا فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.
وستكون السماء غائمة جزئيا مع احتمال بروز رعد بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة وبالسواحل الوسطى، بالإضافة إلى تناثر غبار بكل من الجنوب و الجنوب الشرقي ل لبلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل المناطق الشمالية والوسطى للبلاد، وما بين 15 و22 درجة بالواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال العرائش، وهائجا شمال الجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب الجرف
16 تعليقات
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم قد اشتد الحر ويبس الزرع وقل الكلأ والماء . نتضرع اليك لتمطر علينا المطر..
اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..
نواجه موسم فلاحي صعب جداً يتطلب تدخل وزارة الفلاحة للتخفيف من اثر الجفاف ..
يجب الإكثار من الأدعية والاستغفار..
شح الامطار هاته السنة وقلة التساقطات لها اثر سلبي على الانتاج الفلاحي ..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
تراجع منسوب المياه في السدود ينذر بأزمة مالية في الافق …
يجب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
نطمع في رحماته علينا نحن في امس الحاجة للامطار ان لم تنفع بعض المزروعات فالمياه الجوفية في حاجة للامظار نسال الله ان يغيثنا غيثا نافعا
يارب غيثنا من حر شمس هدا الصيف لهدا العام انت ارحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يارب العالمين
باين هد العام من عنوانو غير ألله ايكون معا ناس لي غدي يخدم تحت هد الشمس لي ميهدن من حرارتها غير الله وكترة شرب الماء
نحن مقبلين علا موسم حار يجب الحيطة والحذر من شرب الماء بكترة ومراعات المسنين والرضع والسلامة للجميع انشاالله
اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء ترسله لنا والحمد والشكر على نعمتك علينا فاللهم غيثنا من اي شيء يادينا انت اعلم بحالنا وحال ارضك
يجب على اصحاب المخيمات واصحاب النزهة من احترامي الغابات وعدم التهور في استعمالهم للنار