طقس الأحد ..سماء غائمة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بكل من أقصى الجنوب و الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل منطقة سوس، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بأمطار جد خفيفة على السهول الأطلسية الشمالية و الوسطى وكذا فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع احتمال بروز رعد بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة وبالسواحل الوسطى، بالإضافة إلى تناثر غبار بكل من الجنوب و الجنوب الشرقي ل لبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل المناطق الشمالية والوسطى للبلاد، وما بين 15 و22 درجة بالواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال العرائش، وهائجا شمال الجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب الجرف

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