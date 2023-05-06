ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

2023-05-06 / 23:16
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هبة بريس - و م ع

قاد البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد للظفر بلقبه العشرين في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، اليوم السبت 6 ماي، بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا 2-1 السبت على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية.

وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديداً منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.

افتتح ريال التسجيل عبر رودريغو في الدقيقة الثانية، وعادل لوكاس تورو لأوساسونا (58)، قبل أن يضيف البرازيلي الثاني بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (70).

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