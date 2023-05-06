إخماد حريق غابوي اندلع بغابة باب بودير بتازة

ع.المحياوي - هبة بريس

قالت مصادر ” هبة بريس ” أن حريقا بسيطا اندلع، اليوم السبت، بغابة جبل “باب بودير” المحادية لغابة جبل تازكا، بجماعة باب بودير إقليم تازة.

ووفقا لذات المصدر، فإن الحريق البسيط تم إخماده و التغلب عليه في ظرف وجيز من طرف الوقاية المدنية والمياه والغابات والسلطات المحلية والأجهزة المعنية.

وذكر مسؤول ، أن السلطات الاقليمية والأجهزة المعنية وضعت خطة عمل استباقية استعدادا لفصل الصيف لرفع جاهزية كافة المتدخلين وتنسيق جهودهم للتمكن من احتواء الحرائق في ظرف وجيز، مبرزا أن إقليم تازة يتميز بغاباته الشاسعة ذات الغطاء الغابوي الكثيف والمتنوع، إلى جانب صعوبة التضاريس ما يقتضي يقظة وجهدا متواصلا للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

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