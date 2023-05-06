تضليلات محسوبين على الاستثمار الأجنبي بالمغرب تثير الاستياء

هبة بريس- أكادير

لاتزال اشكالات التسيير واحترام القانون المغربي في المقاولات والشركات المملوكة لمحسوبين على فئة المستثمرين الأجانب، خصوصا بالقطاعين الصناعي والفلاحي، تطرح نفسها بحدة في الوسط القضائي المغربي، حيث لا يمر موسم ما إلا ونسمع عن خصومات بين شركاء أجانب ومغاربة أو دعاوي قضائية يرفعها مستخدمون لدى هؤلاء الأجانب ضد مشغليهم أو قضايا ترفع من طرف إدارات الدولة على نفس الأشخاص.

فإن كانت الدولة تفتح المجال للمستثمرين الأجانب، للاستثمار بالمغرب، فذلك يعود إلى رغبتها في دعم سوق الشغل بالمملكة وإدخال العملة الصعبة للبلاد، بطرق قانونية طبعا، إلا أن ذلك يتعارض مرارا وتكرارا مع الحسابات الشخصية للبعض من أولائك الأجانب ومدى احترامهم للقانون المغربي.

هنا، نستحضر موضوع عجز شركة يمثلها قانونيا مستثمران أجنبيان عن آداء أقساط شراء شركة ضيعة عمر منير، مما أدى بالقضاء إلى الحكم بتنفيذ الحجز على جميع منقولات الشركة، موضوع البيع، لفائدة المالك السابق بعد تأكد القضاء بعدم احنرام الشركة المشترية لبنود العقد المبرم.

لكن ما يثير التساؤل هو أن النزاع التجاري المطروح على المحكمة التجارية بأكادير، من حيث تنفيذ حكم البيع النهائي للمنقولات والذي كان لصالح المالك السابق من جهة، والشركة المشترية للحصص الاجتماعية التي تعرضت للحكم القضائي السابق من جهة أخرى، لا يزال قائما وذلك بشكل آخر وطريقة أخرى.

فقد أقدم الأجنبيان على رفع شكاية بالمسير السابق رضوان م يتهمانه بخيانة الأمانة في شركة لا علاقة له بها بعد بيعها بتاريخ 19 ماي 2021، حيث وضعت الشكاية لدى وكيل الملك بعد مرور 102 يوما من تاريخ توثيق عقد البيع بين الطرفين والذي تم إشهاره بالجريدة الرسمية تحت عدد 5728 بتاريخ 10 غشت 2022

وكيف يمكن أن تتهم فردا بخيانة الأمانة أصبح غريبا عن تسيير الشركة بعد استقالته والمضمنة كبند في عقد البيع الموثق والذي نص بالحرف على إبراء دمته دون رجعة فيه أو تحفظ، خصوصا وأن المشتري قام بفحص وتدقيق مالي لبيانات وممتلكات الشركةلمدة تقارب السنة قبل عملية البيع,

كما يمكن ملاحظة غريبة بملفين من الأربع ملفات التي تم فتحها بالمحكمة التجارية باكادير و التي حكمت جميعها لصالح المدعى عليه رضوان م

حيث إذا ألقينا نضرة على هذين الملفين، عدد 2892/8213/2022 و عدد 1051/8109/2022 سنجد الممثلين القانونيين الأجنبيين الجدد للشركة المدعية *”ضيعة عمر منير”* هما نفسهما الممثلين القانونيين الأجنبيين للشركة المدعى عليها

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