الجزائر تقحم الكيان الوهمي في اجتماع حضره شنقريحة وقادة عسكريون من مصر وليبيا
في خطوة جديدة لاضفاء نوع من الشرعية على جبهة البوليساريو الانفصالية، أقحمت الجزائر الكيان الانفصالي ، في لقاء ما يسمى بالاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان، والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا.
وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الجيش المصري و جيش حكومة الوحدة الوطنية الليبية وممثل لجبهة البوليساريو الانفصالية بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
وقال بيان العسكر “إن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، يشارك في أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان، والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس”.
وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع حضره كل من الفريق أول محمـد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، واللواء أركان حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، والسيد أحمد أحميدة التاجوري، الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال إفريقيا، إلى جانب رئيس أركان قوات البوليساريو محمد الولي اعكيك”.
5 تعليقات
للبوليزاريو رئيس أركان الجيش وطاءرة مسيرة واحدة مغربية منعت عنهم الاقتراب من حدود الصحراء المغربية وكل معتد على الحدود مصيره جهنم.
القافلة تمر والكلاب تنبح والصحراء في مغربها والمغرب في صحراؤه،إلى قيام الساعة ويبقى المغرب شوكة في حناجر الكبرانات إلى أن يموتوا بدون ثوبة
وهل جمهورية الوهم والسراب لها أركان جيش ؟؟؟؟؟ يا سادة اذا كان النظام العسكري الجزائري الحاكم ذبح كلبا فلا تنظروا لمن قام بسلخ جلده . على اي الصحراء المغربية في مغربها والمغرب في صحرائه. ومن يرى غير ذلك فقد ضل .
هذا تحرك غدر ولن يزيدها إلى صمود واخلاص لقضيتنا المقدسة وهي وحدة أراضينا وسلامة . عاش المغرب شامخا من طنجة إلى لكويرة والصحراء الشرقية المغربية.
القذافي وبوخروبة وعبد الناصر الفاشيين تركوا وصية لازلامهم والان نرى ان رؤساء هذه الجيوش لم تتعض بعد تلقوا الهزاءم تلوى الاخرى من طرف الجيش المغربي وحاليا يبحثون عن نفس المصير كلهم جبناء ولصوص لا نعيرهم اي اهتمام لذلك يحاولون أن يظهروا انهم موجودين والحقيقة انهم عارفين في دماء شعوبهم والواقع يؤكد ما اقوله انظر الى ليبيا ومصر والجزاءر كلهم أيديهم ملطخة بدماء الابرياء من شعوبهم المقهورة