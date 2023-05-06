الجزائر تقحم الكيان الوهمي في اجتماع حضره شنقريحة وقادة عسكريون من مصر وليبيا

هبة بريس - الرباط

في خطوة جديدة لاضفاء نوع من الشرعية على جبهة البوليساريو الانفصالية، أقحمت الجزائر الكيان الانفصالي ، في لقاء ما يسمى بالاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان، والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا.

وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الجيش المصري و جيش حكومة الوحدة الوطنية الليبية وممثل لجبهة البوليساريو الانفصالية بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وقال بيان العسكر “إن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، يشارك في أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان، والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس”.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع حضره كل من الفريق أول محمـد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان العامة لحكومة ‏الوحدة الوطنية الليبية، واللواء أركان حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، والسيد أحمد أحميدة التاجوري، الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال إفريقيا، إلى جانب رئيس أركان قوات البوليساريو محمد الولي اعكيك”.

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