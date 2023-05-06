بقيمة 4 ملايين أورو ..اسبانيا تمنح المغرب مركبات جديدة لمواجهة الهجرة السرية

2023-05-06 / 21:42
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هبة بريس - الرباط

قررت الحكومة الإسبانية، منح 4 ملايين يورو، للمغرب، من أجل شراء عدد من المركبات، لصالح وزارة الداخلية، قصد عدم جهود الرباط لضبط حدودها، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأشارت تقارير اسبانية، أن هذه المنحة تأتي عبر المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة “FIAPP”، وذلك بغية المساهمة في دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب.

وتشمل هذه المنحة شراء 60 كواد (دراجة رباعية العجلات)، و15 عربة، و5 شاحنات مبردة، و10 سيارات إسعاف ، حيث اكدت التقارير أن هذه المركبات ستسلم إلى المغرب، قبل نهاية سنة 2023 الحالية.

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