لاستمالة الناخبين ..زعيم حزب “فوكس” يحذر من سيطرة المغرب على مدينة سبتة المحتلة

2023-05-06 / 20:51
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هبة بريس - متابعة

حذّر زعيم حزب “فوكس” في مدينة سبتة المحتلة، سيرخيو ريدوندو، من
قال خوان سيرخيو ريدوندو، زعيم حزب “فوكس” الاسباني في سبتة، المنتمي لليمين المتطرف، بأن خارطة الطريق الجديدة بين الرباط ومدريد، تقود المغرب لفرض السيطرة على سبتة ومليلية.

وأشار زعيم حزب فوكس أن المدينتين المحتلتين لم تستفيدا من أي شيء من الاتفاقيات التي تم الوصول إليها تحت يافطة العلاقات الجديدة بي البلدين. وأضاف مرشح حزب “فوكس” في الانتخابات البلدية ان هدف المغرب هو نهج أسلوب يهدف للسيطرة على المدينة، خاصة من الناحية الديموغرافية.

وفي سياق متصل، شدد خوان فيفاس حاكم سبتة المحتلة على عدم إمكانية التحالف مع حزب فوكس الذي يحمل توجهات من شأنها أن تنعكس على مستقبل مدينة سبتة، وذلك يظهر بوضوح من خلال الخطاب التمييزي العنصري لحزب فوكس نحو النسيج المجتمعي لمدينة سبتة، لا سيما المسلمين الذين يمثلون الأكثر عرضة لخطابه الاستفزازي.

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