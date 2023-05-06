طنجة..توقيف شخصين وحجز 10 رزم من مخدر الشيرا

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و46 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتين من إحدى المناطق القروية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل إحدى السيارتين على 10 رزم من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 300 كيلوغراما.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

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