طنجة..توقيف شخصين وحجز 10 رزم من مخدر الشيرا

2023-05-06 / 20:41
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و46 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتين من إحدى المناطق القروية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل إحدى السيارتين على 10 رزم من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 300 كيلوغراما.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بقيمة 4 ملايين أورو ..اسبانيا تمنح المغرب مركبات جديدة لمواجهة الهجرة السرية

بقيمة 4 ملايين أورو ..اسبانيا تمنح المغرب مركبات جديدة…

2023-05-06 / 21:42
Photo of الأميرة للا مريم تمثل الملك محمد السادس في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

الأميرة للا مريم تمثل الملك محمد السادس في مراسم…

2023-05-06 / 19:47
Photo of رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يشارك في الاجتماع السنوي للمنصات الطاقية ببرشلونة

رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يشارك في الاجتماع السنوي…

2023-05-06 / 16:29
Photo of بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك للبشرية جمعاء  

بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك…

2023-05-06 / 14:49
Photo of نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

2023-05-06 / 13:39
Photo of التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

2023-05-06 / 13:29
Photo of ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

2023-05-06 / 12:20
Photo of سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

2023-05-06 / 12:03
Photo of إجراءات وتدابير إستباقية للوقاية من الحرائق الغابوية على مستوى إقليم تاونات

إجراءات وتدابير إستباقية للوقاية من الحرائق الغابوية على مستوى…

2023-05-06 / 10:20
Photo of سلمته لعشقيها.. فتاة تسرق مبلغ 11 مليون سنتيم لوالدها بالناظور

سلمته لعشقيها.. فتاة تسرق مبلغ 11 مليون سنتيم لوالدها…

2023-05-06 / 10:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق