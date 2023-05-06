البريطانيون يهتفون: ليحفظ الله الملك تشارلز الثالث

2023-05-06 / 20:15
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هبة بريس - و م ع

توج تشارلز الثالث، يوم السبت 06 ماي 2023، ملكا للمملكة المتحدة في ويستمنستر آبي خلال مراسم دينية مهيبة أمام حوالى 2300 مدعو.
ووضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث.

وقبل ذلك بوقت قصير، أقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة إنجلترا التي هو رئيسها الأعلى فيما سمعت هتافات “ليحفظ الله الملك” داخل الكنيسة وخارجها.

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