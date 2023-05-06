المغربي أشرف الدغمي يفوز بلقب الدورة ال18 لطواف بنين الدولي للدراجات

هبة بريس - و م ع

فاز الدراج المغربي ،أشرف الدغمي بلقب الدورة الثامنة عشرة لطواف بنين الدولي للدراجات ، في اعقاب المرحلة الخامسة والأخيرة التي ربطت اليوم السبت بين مدينتي سيهوي وكوتونو على مسافة 135 كلم.

كما تم اختيار اشرف الدغمي الذي حافظ على القميص الأصفر منذ المرحلة الأولى وحتى المرحلة الخامسة والأخيرة من الطواف، أفضل دراج افريقي شاب للطواف.

واحتل المنتخب الوطني المغربي للدراجات، الذي يضم بالاضافة الى اشرف الدغمي كلا من عادل العرباوي ويوسف بدادو والحسين صباحي وصلاح الدين المروني، فضلا عن المدرب عبد العاطي سعدون، والميكانيكي عثمان معتوقي، الرتبة الأولى على مستوى الترتيب العام للفرق في هذا الطواف.

وجرت منافسات هذا الطواف على مسافة إجمالية بلغت 760 كلم، وشملت هذه السنة مدن باراكو ،و دجوغو، وسافي، وأبومي، وكومي، وكيتو، وويدا، وبورتو نوفو،و وسيهوي ، وكوتونو.

وتقام منافسات الجائزة الكبرى للدورة الثامنة عشرة للطواف ،غدا الاحد (مسار مغلق) بكوتونو على مسافة ،104،4 كلم.

يشار الى ان طواف البنين الدولي مدرج منذ العام 2022 ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة ( فئة 2.2 ) .

يذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد بصم على مشاركة جد مميزة في النسخة السابقة من طواف البنين حيث استطاع الفوز بالترتيب العام للفرق كأحسن منتخب وفريق مشارك فيما فاز البطل عادل العرباوي بالجائزة الكبرى للعاصمة كوتونو في ختام مراحل الطواف.

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