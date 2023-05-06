تركيا تعلن نقل سفارتها في الخرطوم إلى بورتسودان

2023-05-06 / 19:55
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، نقل السفارة التركية في السودان من الخرطوم إلى بورتسودان، بعد تعرض موكب السفير التركي لإطلاق للنار في الخرطوم.

وقال وزير الخارجية التركي: “كان أصدقاؤنا في طريقهم للانتقال إلى بورتسودان من خلال الحصول على جميع المواد التي يحتاجونها، مثل أجهزة الكمبيوتر من سفارتنا”.

وأضاف “عقد السفير إسماعيل كوبان أوغلو، اجتماعات سابقة مع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى أنهم ساعدوهم إلى أن وصلوا هناك، لكن عندما دخلوا الشارع فتحت النار.. بالطبع، لدينا أيضا قواتنا الخاصة هنا.. ليس هناك إصابات بينهم السفير والحراس بل تضررت السيارة”.

وامتنع تشاووش أوغلو عن الكشف عن الموقع الدقيق لحادث إطلاق النار على سيارة السفير، لكنه أكد أن أفراد السفارة انسحبوا على الفور وذهبوا إلى مكان أكثر أمانا.

وصرح تشاووش أوغلو للصحفيين في مدينة أنطاليا الساحلية بجنوب تركيا، “بسبب تصاعد الصراع وما يتعلق بأمن سفارتنا وزملائنا، قررنا نقل سفارتنا مؤقتا إلى بورتسودان، بناء على نصيحة الحكومة الانتقالية”.

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