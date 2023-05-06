الأميرة للا مريم تمثل الملك محمد السادس في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

2023-05-06 / 19:47
8
هبة بريس - و م ع

مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اليوم السبت بلندن، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم التي حلت، يوم الخميس بلندن، قد حضرت الجمعة في قصر باكينغهام، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم تتويجه.

وبعث جلالة الملك برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه عاهلا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وإلى صاحبة الجلالة كاميلا بمناسبة تتويجها ملكة.

وأعرب صاحب الجلالة بهذه المناسبة، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ولصاحبة الجلالة الملكة كاميلا، “راجيا لكم عهدا زاهرا ينعم فيه شعبكم بالرخاء والازدهار”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “أغتنم هذه المناسبة التاريخية المجيدة، لأجدد الإعراب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن البناء؛ تلكم العلاقات العريقة التي لنا كامل اليقين أنها ستزداد قوة ورسوخا بفضل حرصنا المشترك على الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الصديقين”.

وأضاف جلالته: “مجددا لكم تهانئي الحارة أرجو أن تتفضلوا، صاحبي الجلالة، بقبول فائق مشاعر مودتي وتقديري، مقرونة بأصدق متمنياتي لكم ولسائر أفراد أسرتكم الملكية بدوام الصحة والسعادة، وبطول العمر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات…أصحاب ” لَكْرَارْسْ” يحتلون الساحات ويعرقلون التحركات

سطات…أصحاب ” لَكْرَارْسْ” يحتلون الساحات ويعرقلون التحركات

2023-05-06 / 23:32
Photo of تضليلات محسوبين على الاستثمار الأجنبي بالمغرب تثير الاستياء

تضليلات محسوبين على الاستثمار الأجنبي بالمغرب تثير الاستياء

2023-05-06 / 22:18
Photo of بقيمة 4 ملايين أورو ..اسبانيا تمنح المغرب مركبات جديدة لمواجهة الهجرة السرية

بقيمة 4 ملايين أورو ..اسبانيا تمنح المغرب مركبات جديدة…

2023-05-06 / 21:42
Photo of طنجة..توقيف شخصين وحجز 10 رزم من مخدر الشيرا

طنجة..توقيف شخصين وحجز 10 رزم من مخدر الشيرا

2023-05-06 / 20:41
Photo of رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يشارك في الاجتماع السنوي للمنصات الطاقية ببرشلونة

رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يشارك في الاجتماع السنوي…

2023-05-06 / 16:29
Photo of بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك للبشرية جمعاء  

بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك…

2023-05-06 / 14:49
Photo of نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

2023-05-06 / 13:39
Photo of التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

2023-05-06 / 13:29
Photo of ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

2023-05-06 / 12:20
Photo of سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

2023-05-06 / 12:03

‫8 تعليقات

  3. تحية واحتراما لبريطانيا العظمى وشعبها الكريم. ولحضرة صاحب الجلالة الملك تشارلز حفظه الله……

  7. جلالة الملك دائما يجدد البيعة والاعتراف لسيادة جميع الدول التي تحترم سيادة المغرب ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق