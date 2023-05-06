(فيديو) مزراوي يصنع هدفا ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ للفوز أمام فيردر بريمن
ساهم الدولي المغربي نصير مزراوي في قيادة بايرن ميونيخ للفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لواحد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من الدوي الألماني.
وكان مزراوي وراء التمريرة الحاسمة التي سجل منها ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 73.
⚽️🔥 ليروي ساني يترجم تمريرة نصير مزراوي ويعزز تقدم بايرن ميونيخ#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونيخ#Bundesliga pic.twitter.com/LLfCHHgm0C
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2023
ومعلوم أن نصير مزراوي لعب المباراة أساسيا من جانب بايرن ميونيخ وخاض دقائقها كاملة، ليواصل بذلك تألقه بقميص العملاق البافاري.
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