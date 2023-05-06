(فيديو) مزراوي يصنع هدفا ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ للفوز أمام فيردر بريمن

ساهم الدولي المغربي نصير مزراوي في قيادة بايرن ميونيخ للفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لواحد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من الدوي الألماني.

وكان مزراوي وراء التمريرة الحاسمة التي سجل منها ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 73.

ومعلوم أن نصير مزراوي لعب المباراة أساسيا من جانب بايرن ميونيخ وخاض دقائقها كاملة، ليواصل بذلك تألقه بقميص العملاق البافاري.

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