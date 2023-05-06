زياش يتألق بتمريرة حاسمة وينال تنقيطا جيدا أمام بورنموت في الدوري الإنجليزي

هبة بريس : رياضة

تألق الدولي المغربي حكيم زياش وقدم تمريرة حاسمة ساهم بها في قيادة تشيلسي للفوز على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ودخل زياش كبديل في الدقيقة 76، وتمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82.

ووفقا لمنصة “سوفا سكور” فقد نال النجم المغربي حكيم زياش تنقيطا جيدا في مباراة اليوم بحصوله على 7.6 على 10 رغم أنه لم يلعب سوى 14 دقيقة.

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