مصر.. تسمم 382 شخصاً بسبب مثلجات

هبة بريس - وكالات

أصيب 382 شخصاً بتسمم غذائي نتيجة تناولهم مثلجات في إحدى الأسواق التابعة لمحافظة قنا المصرية.

ونقل موقع “لايف” المصري عن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس قوله إن عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي وصل حتى الآن إلى 382 حالة.

ولفت تواضروس إلى أن جميع الحالات التي تم نقلها إلى مستشفى أبو تشت والبالغ عددها 295 قد خرجت جميعاً.

وكانت قوات الأمن في محافظة قنا قد تمكنت من ضبط بائع المثلجات بعد أن تسبب في إصابة عدد كبير من المواطنين باشتباه تسمم غذائي.

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