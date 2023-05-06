رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يشارك في الاجتماع السنوي للمنصات الطاقية ببرشلونة

ع محياوي _ هبة بريس

شارك السيد عبد اللطيف برضاش، بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ورئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ’’ميدريڭ‘‘، في الاجتماع السنوي للاتحاد من أجل المتوسط يومي 03 و04 ماي 2023 في مدينة برشلونة بإسبانيا.

هذا فقد قام ممثلي الدول الأعضاء في هذا الإتحاد وكذا الجهات الإقليمية الفاعلة في قطاع الطاقة خلال هذا الاجتماع، ببسط وتحليل التقدم المحرز في تفعيل خارطة طريق الإتحاد في مجال الطاقة والتي تم إعدادها على ضوء توصيات الإعلان الوزاري بشأن الطاقة المصدرة في 14 يونيو 2021.

وقد ساهم السيد عبد اللطيف برضاش بصفته رئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ’’ميدريڭ‘‘،في أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى. وتقاسم الرؤية والإستراتيجية الطموحة للمؤسسة المتعددة الأطراف والتي طالما ظلت مكرسة لتشجيع تنمية قطاع الطاقة في المنطقة المتوسطية مع التركيز على الإطار التنظيمي والسوقي وعلى المعايير التقنية وعلى توصيات السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، تلعب جمعية ’’ميدريڭ‘‘، دورا استباقيا في منصات الطاقة الثلاث للاتحاد من أجل المتوسط وهي: منصة الأسواق الجهوية للكهرباء، ومنصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومنصة الغاز.

كما شدد السيد عبد اللطيف برضاش على الدور الحاسم الذي يلعبه المستهلك في استقرار سوق الطاقة. وفي هذا الصدد، تعمل جمعية ’’ميدريڭ‘‘على تعزيز دور المستهلك من خلال تمكينه من الوسائل لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختياراته في المجال الطاقي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0