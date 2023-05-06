رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يشارك في الاجتماع السنوي للمنصات الطاقية ببرشلونة

2023-05-06 / 16:29
0
ع محياوي _ هبة بريس

شارك السيد عبد اللطيف برضاش، بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ورئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ’’ميدريڭ‘‘، في الاجتماع السنوي للاتحاد من أجل المتوسط يومي 03 و04 ماي 2023 في مدينة برشلونة بإسبانيا.

هذا فقد قام ممثلي الدول الأعضاء في هذا الإتحاد وكذا الجهات الإقليمية الفاعلة في قطاع الطاقة خلال هذا الاجتماع، ببسط وتحليل التقدم المحرز في تفعيل خارطة طريق الإتحاد في مجال الطاقة والتي تم إعدادها على ضوء توصيات الإعلان الوزاري بشأن الطاقة المصدرة في 14 يونيو 2021.

وقد ساهم السيد عبد اللطيف برضاش بصفته رئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ’’ميدريڭ‘‘،في أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى. وتقاسم الرؤية والإستراتيجية الطموحة للمؤسسة المتعددة الأطراف والتي طالما ظلت مكرسة لتشجيع تنمية قطاع الطاقة في المنطقة المتوسطية مع التركيز على الإطار التنظيمي والسوقي وعلى المعايير التقنية وعلى توصيات السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، تلعب جمعية ’’ميدريڭ‘‘، دورا استباقيا في منصات الطاقة الثلاث للاتحاد من أجل المتوسط وهي: منصة الأسواق الجهوية للكهرباء، ومنصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومنصة الغاز.

كما شدد السيد عبد اللطيف برضاش على الدور الحاسم الذي يلعبه المستهلك في استقرار سوق الطاقة. وفي هذا الصدد، تعمل جمعية ’’ميدريڭ‘‘على تعزيز دور المستهلك من خلال تمكينه من الوسائل لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختياراته في المجال الطاقي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك للبشرية جمعاء  

بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك…

2023-05-06 / 14:49
Photo of نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

2023-05-06 / 13:39
Photo of التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

2023-05-06 / 13:29
Photo of ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

2023-05-06 / 12:20
Photo of سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

2023-05-06 / 12:03
Photo of إجراءات وتدابير إستباقية للوقاية من الحرائق الغابوية على مستوى إقليم تاونات

إجراءات وتدابير إستباقية للوقاية من الحرائق الغابوية على مستوى…

2023-05-06 / 10:20
Photo of سلمته لعشقيها.. فتاة تسرق مبلغ 11 مليون سنتيم لوالدها بالناظور

سلمته لعشقيها.. فتاة تسرق مبلغ 11 مليون سنتيم لوالدها…

2023-05-06 / 10:04
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-06 / 09:06
Photo of طنجة ..توقيف ثلاثيني بحوزته 630 قرص اكستازي

طنجة ..توقيف ثلاثيني بحوزته 630 قرص اكستازي

2023-05-05 / 22:40
Photo of عضوان ب” الشيوخ الفرنسي” ..المغرب شريك استراتيجي بالنسبة لفرنسا

عضوان ب” الشيوخ الفرنسي” ..المغرب شريك استراتيجي بالنسبة لفرنسا

2023-05-05 / 22:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق