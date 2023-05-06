سعيد باي يناشد الجمهور المغربي الدعاء لوالده

2023-05-06 / 15:42
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القسم الفني: هبة بريس

ناشد الممثل المغربي سعيد باي متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي بالدعاء لوالده، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام.

وأطل باي على متابعيه في أحدث منشور له رفقة والده، في صورة أرفقها بتعليق جاء فيه

و نشر الفنان المغربي صورة تجمعه بوالده، معلقا عليها:“دعواتكم بالشفاء العاجل لوالدي، الله يشافيك ويطول في عمرك “.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي وكذا المشاهير مع منشور سعيد باي، متمنيين لوالده الشفاء العاجل.

و في سياق منفصل، شارك مؤخرا سعيد باي في الفيلم السينمائي الفرنسي “Zodi et Tehu” لصاحبه المخرج الفرنسي إيريك باربيي.

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