الملك محمد السادس

الملك يهنئ تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه عاهلا للمملكة المتحدة

2023-05-06 / 14:05
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه عاهلا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وإلى صاحبة الجلالة كاميلا بمناسبة تتويجها ملكة.

وأعرب صاحب الجلالة بهذه المناسبة، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ولصاحبة الجلالة الملكة كاميلا، “راجيا لكم عهدا زاهرا ينعم فيه شعبكم بالرخاء والازدهار”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “أغتنم هذه المناسبة التاريخية المجيدة، لأجدد الإعراب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن البناء؛ تلكم العلاقات العريقة التي لنا كامل اليقين أنها ستزداد قوة ورسوخا بفضل حرصنا المشترك على الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الصديقين”.

وأضاف جلالته: “مجددا لكم تهانئي الحارة أرجو أن تتفضلوا، صاحبي الجلالة، بقبول فائق مشاعر مودتي وتقديري، مقرونة بأصدق متمنياتي لكم ولسائر أفراد أسرتكم الملكية بدوام الصحة والسعادة، وبطول العمر”.

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