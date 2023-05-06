نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لازال العديد من منتسبي منظومة التعليم من نساء ورجال السبورة والطبشورة، ومنتسبي الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية، ( لازالوا)ينتظرون ويترقبون ويأملون من الوزارة الوصية على القطاع، أن تفرج عنه نتائج الحركة الانتقالية، علما أن البلاغ المشترك الذي أعلنت عنه النقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT)، في وقت سابق أشار إلى أن نتائج الحركة الإنتقالية سيتم الافراج عنها بداية شهر ماي 2023.

هذا ولازال الوسط التربوي يطرح علامات استفهام عدة، عن الأسباب الرئيسية وراء تأجيل الاعلان الرسمي عن نتائج الحركة الانتقالية، مع العلم أن الوزارة كانت دائما سباقة إلى الاعلان عن هذه الأخيرة بالتزامن مع اعلانها عن مباريات توظيف “أطر الأكاديميات”.

وقد طالب جمهور عريض من منتسبي القطاع، الوزارة الوصية لوضع حد لتناسل الشائعات، والعمل على تسريع وثيرة الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي لشريحة عريضة من رجال ونساء التعليم، والخروج ببلاغ رسمي يتضمن تاريخ ذلك، بدل ترك الحابل على الغارب، واعطاء الفرصة لمنصات التواصل الاجتماعي للاجتهاد وترويج المغالطات والأخبار الزائفة التي لا تخدم المجهودات المبذولة لتطوير وتجويد العرض التربوي والاداري.

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