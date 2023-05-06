نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره
لازال العديد من منتسبي منظومة التعليم من نساء ورجال السبورة والطبشورة، ومنتسبي الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية، ( لازالوا)ينتظرون ويترقبون ويأملون من الوزارة الوصية على القطاع، أن تفرج عنه نتائج الحركة الانتقالية، علما أن البلاغ المشترك الذي أعلنت عنه النقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT)، في وقت سابق أشار إلى أن نتائج الحركة الإنتقالية سيتم الافراج عنها بداية شهر ماي 2023.
هذا ولازال الوسط التربوي يطرح علامات استفهام عدة، عن الأسباب الرئيسية وراء تأجيل الاعلان الرسمي عن نتائج الحركة الانتقالية، مع العلم أن الوزارة كانت دائما سباقة إلى الاعلان عن هذه الأخيرة بالتزامن مع اعلانها عن مباريات توظيف “أطر الأكاديميات”.
وقد طالب جمهور عريض من منتسبي القطاع، الوزارة الوصية لوضع حد لتناسل الشائعات، والعمل على تسريع وثيرة الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي لشريحة عريضة من رجال ونساء التعليم، والخروج ببلاغ رسمي يتضمن تاريخ ذلك، بدل ترك الحابل على الغارب، واعطاء الفرصة لمنصات التواصل الاجتماعي للاجتهاد وترويج المغالطات والأخبار الزائفة التي لا تخدم المجهودات المبذولة لتطوير وتجويد العرض التربوي والاداري.
12 تعليقات
لا أفهم ما موقع “نساء ورجال السبورة والطبشورة” منك أنت الصحفي الذي تعلمت الكتابة بفضل تضحية المعلم! لا أفهم لما هذا الاستهزاء/الإحتقار الممنهج ضد ركيزة المجتمع وأنت الذي تحاول بمقالك هذا أن تثير انتباه مشكل مرتبط بالاستقرار المهني لعدد مهم من الموضفين! أتمنى صدقا الانتباه لمثل هذه الزلات غير المقصودة لأنه حقا يكفينا واقع تعليمنا! يكفينا واقع وطننا العاكس لمدى نجاح تعليمه!
ان وصف رجال التعليم باصحاب السبورة والطباشير ينم على المستوى المهني المنحط لكاتب المقال
وصف رجال التعليم باصحاب الطباشير والسبورة ينم على المستوى المهني المنحط لكاتب المقال
يجب العناية اولا لرجال ونساء التعليم لانهم هم قدوة المجتمع ..
يجب الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية..
معاناة الأساتذة مع الحركة الانتقالية والوزارو لازالت لم تستجب بعد ..
هناك العديد من المشاركل والمطالبة لازالت في طاولة الحوار والحكومة لم تستجب لهم ..
نتمنى التوفيق لكل المشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية ،وكل التشجيع للفرق الساهرة على هاته العملية اقليميا ،جهويا ووطنيا…
نتمنى النجاح والتوفيق لكل المشاركين في الحركة الانتقالية..
اللهم فرج همهم وعلى الوزارة أن تفرج عن نتائج الحركة..
مزيدا من الصبر ومزيدا من النزال حتى تتحقق المطالب الواحد تلو الآخر ..
بالتوفيق لكل رجال ونساء التعليم المناظلين ..