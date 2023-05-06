بحضور زعماء وقادة الدول.. بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
انطلقت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، السبت بكنيسة ويستمنستر في لندن، بحضور حوالي شخصيات عالمية.
وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنغليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.
وشارك المئات من الجنود في هذا الموكب، بينما عزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني عند الانطلاق. ووجه الآلاف من الأشخاص التحية للملك أثناء مروره، بينما ظل المئات منهم ينتظرون طوال ليلة ممطرة على جنبات الطريق الطويل المؤدي من قصر باكنغهام إلى ساحة ترافالغار.
ويحضر نحو 2200 شخص، بما في ذلك مائة رئيس دولة، بالكنيسة لحضور المراسم الرسمية التي ستدوم لساعتين.
وفي ختام مراسم التتويج، يتوقع انطلاق عرض جوي بمشاركة أزيد من 68 طائرة، ما لم تعطل الأمطار الغزيرة برمجة سلاح الجو الملكي.
4 تعليقات
المهم لم تتطرقوا اليه:الأميرة الجليلة لآلة مريم تمثل الملك محمد السادس نصره الله في هذا الحفل😉
لاالاه الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالا الملك اليوم للواحد القهار
ليتها كانت معه في هذه الساعة وهذه المراسيم ديانا للاسف
ماشاءالله تبارك الله ربنا يبارك ويحفضك الله ببركاته اميرتنا الغالية والمحبوبة لالة مريم