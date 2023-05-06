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ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

2023-05-06 / 12:20
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

انتشرت بمعظم شوارع مدينة سطات وأزقتها وبعض أحيائها السكنية وخاصة الهامشية منها، ظاهرة السيارات المهترئة المهملة، مشكلة خطرا محدقا بالساكنة من جهة، ومرتعا للمتشردين وموطنا لمدمني الخمور والمخدرات والمظاهر المشينة.
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وقد طالب الكثير من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، بتحديد المسؤوليات في هذا الباب، ومطالبة الجهة أو الجهات المعنية بالظاهرة، لمحاربتها وتخليص المدينة منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق أصحابها، بدل التخلي عنها في المساحات والفضاءات العامة وبمحيط التجمعات السكنية وبالقرب من المؤسسات التعليمية، لما تشكله من خطر على أمن وسلامة وسكينة المواطنين.

* ما رأي القانون في النازلة
فمن خلال نطوق المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نجد أن المشرع المغربي، حدد لائحة مفصلة ومدققة لصلاحيات الرئيس في مجال الشرطة الإدارية الجماعية نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر:
– اتخاذه التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها….
– تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها،
– تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات..
اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض اخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

* ظاهرة مقلقة تشوه ماتبقى من جمالية المدينة وتساهم في عرقلة التوقف

إن مدينة سطات التي تعاني أصلا من مظاهر البداوة وانتشار النفايات والدواب والكلاب الضالة…عرفت أيضا انتشار ظاهرة السيارات المهملة المهترئة، والتي زادت من تشويه ماتبقى من جمالية المدينة ومحيطها السكني الذي تحول إلى مايشبه ورشات للحدادة، ناهيك عن المخاطر التي قد تسببها هذه العربات المركونة على مقربة من التجمعات السكنية، كل ذلك ساهم بشكل مباشر في تقزيم الأمكنة المخصصة لمواقف السيارات التي وعلى قلتها، أمام ارتفاع منسوب حركة السير والاكتظاظ المسجل على مستواها.

كما أن التخلص من السيارات المهترئة والمهملة وركنها بمحيط الأحياء السكنية وبالقرب من المؤسسات التعليمية، يزيد من مخاوف الساكنة، لاسيما وأن بعض هذه السيارات تكون مجهولة، إضافة إلى خطورتها على الفضاء البيئي بفعل تحلل أجزائها التي تحتوي على مواد كيميائية وسامة قابلة للتفاعل مع محيطها الخارجي، كما أن بعضها قد يتحول إلى مطرح للنفايات، مما يشكل تلوثا بيئيا يهدد صحة وسلامة المواطنين.

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‫22 تعليقات

  1. نحن كساكنة مدينة السطات نعاني منذ سنوات من هذه الظاهرة التي شوهت جمال الشارع نطالب بوضع حلول ترضي الجميع وشكراً..

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