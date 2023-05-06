شهادة للصحة النفسية إجبارية للحجاج الجزائريين

هبة بريس - وكالات

أعلن في الجزائر، اليوم الجمعة، أنه سيكون على حجاج بيت الله الحرام الذين سيتوجهون للبقاع المقدسة لأداء المناسك هذا العام، تلقي 4 لقاحات ضرورية، مع التأكيد على ضرورة تقديم شهادة الصحة النفسية ضمن الملف الطبي للحجاج كبار السن، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية، إن “السلطات السعودية طالبت الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج بالإسراع في تلقي اللقاحات الضرورية قبل الشروع في أداء المناسك، وذلك في رسالة موجهة لكل الدول المعنية بالحج، بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة”.

وسبق لوزارة الصحة الجزائرية أن شددت على ضرورة أن يكون الملف الطبي للحاج الجزائري كاملا، حيث ألزمت وكالات السياحة والسفر، بضرورة التأكد من المعلومات والمعطيات الضرورية الواردة في الملف الصحي، لتفادي المخالفات.

وتتزامن هذه التعليمات والتدابير الصحية مع انطلاق عملية التلقيح بالنسبة للحجاج الجزائريين وذلك قبل أسبوعين، تمهيدا للحصول على الملف الصحي الذي يعتبر أول خطوة قبل التنقل إلى البقاع المقدسة، تليها عملية دفع تكاليف الحج.

وسيخضع الحجاج الجزائريون لمجموعة من اللقاحات منها اللقاح المضاد للشلل، الذي أدرج لأول مرة بعد تسجيل حالات بالبقاع المقدسة خلال السنة الماضية، إضافة إلى اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، على غرار جرعتين من لقاح “فايزر” و”سبوتنيك”، وجرعتين من لقاح “أسترازينيكا”، أو “جونسن”، كما تم الموافقة على لقاحات “موديرنا وسينوفارم وسينوفاك”.

وسيكون الحاج مجبرا قبل التنقل إلى البقاع المقدسة بتلقي التطعيم الرباعي ضد الحمى الشوكية النيسرية “التهاب السحايا”، خاصة بالنسبة للأطفال بداية من عمر السنتين، مع أخذ التطعيم ضد الحمى الصفراء، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ويجرى إعطاؤه للحجاج كبار السن، والذين يعانون من الأمراض المزمنة ومرضى نقص المناعة.

ويشترط على الحاج قبل تاريخ 15 ماي الجاري، أن يجري كافة الفحوصات الطبية الضرورية أو إجراء مقابلة مع أخصائي في الطب النفسي، لاسيما فئة كبار السن، وذلك لتفادي وجود حالات مضطربة عقليا في صفوف البعثة الجزائرية.

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