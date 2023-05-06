إجراءات وتدابير إستباقية للوقاية من الحرائق الغابوية على مستوى إقليم تاونات

ع محياوي _ هبة بريس

انعقد لقاء على مستوى عمالة إقليم تاونات يوم أمس الجمعة 05 ماي 2023، تحت رئاسة السلطة الإقليمية وبحضور السادة رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية والباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية لكل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاعي الماء والكهرباء ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ومجموعات الجماعات “التعاون” و”الغيث”.

وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لعرض مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة والواجب اتخاذها في إطار استباقي من طرف مختلف المصالح المعنية والمتدخلة كل في مجال تخصصه لتجنب الحرائق على مستوى إقليم تاونات برسم سنة 2023.

وقد افتتحت أشغال هذا الاجتماع بالكلمة التوجيهية التأطيرية للسلطة الإقليمية، أوضحت فيها أن الظروف المناخية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة في وقت مبكر هذه السنة وكذا عدم تسجيل تساقطات مطرية منذ شهر فبراير، تشكل عوامل مساعدة على اندلاع الحرائق التي تدمر في وقت وجيز المساحات المزروعة وممتلكات الأشخاص والثروة الغابوية على غرار ما حصل بالنسبة للسنة الماضية، مشيرا أن هذا اللقاء الذي دأبت مصالح العمالة على عقده، يشكل مناسبة لتنسيق جهود جميع المتدخلين قصد اتخاذ المتعين في حينه كل في مجال اختصاصه من أجل التخفيف من آثار الحرائق واتساع رقعتها.

ومن بين هذه الإجراءات والتدابير العملية الاستباقية، التي يتعين القيام بها :

_ تنقية جنبات الطرقات من الحشائش من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمساحات الفارعة بالوسطين الحضري والقروي التي يتم بها وضع المخلفات والمواد القابلة للاشتعال، وصيانة فواهات الماء وأدوات التدخل لإخماد الحرائق، وتهيئة الولوجيات الغابوية وإصلاح وفتح المسالك الغابوية من طرف المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات؛

_ تهيئة نقط الماء وتوفير آليات إطفاء الحرائق وتعزيز نقط المراقبة بحراس غابويين وخصوصا على مستوى المواقع التي تعرف اندلاع الحرائق كل سنة؛

_ تخصيص الجماعات الترابية اعتمادات مالية إضافية لشراء أدوات صد الحرائق والرفع من عدد أعوان الجماعات الغابوية الذين يساهمون في رصد ومراقبة الحرائق ؛

_ تأمين مواقع التجهيزات الكهربائية وشبكات الاتصال المتواجدة بالحقول وداخل الملك الغابوي وكذا الممتلكات الواقعة بمحاذاة مطارح النفايات من خطر اندلاع الحرائق في حالة إضرام النار بالمخلفات؛

_ تنظيم حملات للتوعية والتحسيس في أوساط الساكنة بواسطة استعمال اللافتات والملصقات بالمساجد والمدارس والإدارات العمومية وتخصيص خطب منبرية، وإحداث وتجديد علامات التشوير التي تحث على تجنب أسباب الحرائق.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم مجموعة من العروض والمداخلات من طرف كل من المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات والقائد الإقليمي للوقاية المدنية والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء وممثل المكتب الوطني للكهرباء قطاع الكهرباء، سلطوا فيها الضوء حول مخططات وبرامج عمل مصالحهم قصد الحد من الحرائق برسم موسم 2023 .

وبعد المناقشة، وفي نهاية اللقاء، أهابت السلطة الإقليمية بضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين قصد كسب رهان :”صيف بدون حرائق” الذي هو شعار هذه السنة بالنسبة للإقليم، وذلك من خلال التعبئة الشاملة واليقظة المتواصلة للقطاعات المذكورة لتنفيذ مخطط العمل والتوصيات السالفة الذكر كل في مجال تدخله، مع مساهمة رؤساء المجالس الترابية في توفير آليات الحد من الحرائق ووضعها رهن إشارة مصالح القيادة الإقليمية للوقاية المدنية وتخصيص حراس غابويين لمراقبة الغابة.

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