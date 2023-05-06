الصورة تعبيرية

سلمته لعشقيها.. فتاة تسرق مبلغ 11 مليون سنتيم لوالدها بالناظور

2023-05-06 / 10:04
1
هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتراب جماعة قرية أركمان باقليم الناظور، من اعتقال شاب متورط في التغرير بقاصر والحصول على مبلغ 11 مليون سنتيم منها.

وحسب مصادر محلية، فتعود تفاصيل الواقعة، الى تقدم والد الفتاة القاصر ببلاغ للمصالح المعنية، كشف فيه تعرضه لسرقة مبلغ مالي من منزله.

وأضافت ذات المصادر، أن المصالح المعنية، استمعت الى الفتاة القاصر الذي اعترفت بسرقة المبلغ وتسليمه لشاب تعرفت عليه قبل مدة بموقع “فيسبوك”.

وتحركت المصالح المعنية، صوب منزل الشاب حيث اعترف بتسلمه للمبلغ المالي، قبل يتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك للبشرية جمعاء  

بنسعيد : تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ ملك…

2023-05-06 / 14:49
Photo of نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

نتائج الحركة الانتقالية بالتعليم.. الخبر الذي طال انتظاره

2023-05-06 / 13:39
Photo of التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

التدبير المفوض للمرابد يشعل فتيل الصراع بالجماعة ترابية لإنزكان

2023-05-06 / 13:29
Photo of ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

ظاهرة السيارات المهترئة المهملة بسطات مسؤولية من ؟

2023-05-06 / 12:20
Photo of سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

سانتو دومينغو.. تأسيس الجمعية الدومينيكية للصداقة مع المغرب

2023-05-06 / 12:03
Photo of إجراءات وتدابير إستباقية للوقاية من الحرائق الغابوية على مستوى إقليم تاونات

إجراءات وتدابير إستباقية للوقاية من الحرائق الغابوية على مستوى…

2023-05-06 / 10:20
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-06 / 09:06
Photo of طنجة ..توقيف ثلاثيني بحوزته 630 قرص اكستازي

طنجة ..توقيف ثلاثيني بحوزته 630 قرص اكستازي

2023-05-05 / 22:40
Photo of عضوان ب” الشيوخ الفرنسي” ..المغرب شريك استراتيجي بالنسبة لفرنسا

عضوان ب” الشيوخ الفرنسي” ..المغرب شريك استراتيجي بالنسبة لفرنسا

2023-05-05 / 22:15
Photo of عبد النباوي .. بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر الجهود

عبد النباوي .. بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر الجهود

2023-05-05 / 19:50

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق