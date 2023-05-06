بحضور المشاهير..أسامة رمزي يحتفل بزفافه
اختار الفنان الكوميدي أسامة رمزي الاحتفال بحفل زفافه ليلة أمس الجمعة، بإحدى قاعات الأعراس بمدينة الرباط، حيث شاركه فرحته مجموعة من الفنانين ومشاهير السوشل ميديا.
و تفاعلت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مع صور و مقاطع فيديو يظهر فيها أسامة رمزي رفقة زوجته المؤثرة أميرة مرتضى، حيث تم تداولهم على نطاق واسع.
وأعلن الفنان المغربي أسامة رمزي في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دخوله القفص الذهبي.
ونشر الكوميدي المغربي صور عبر ذات المنصة توثق هذه المناسبة مرفوقة بتعليق جاء فيه، “في عيد ميلادي أقولها ، أميرة أحسن كادو جاني في حياتي، يا واد يا رومانسي”.
هذا و حسب مصادر جريدة هبة بريس، فإن رمزي احتفل بخطوبته و طالبة الطب أميرة مرتضى، فور عودته من مونديال قطر، غير أنه حرص على سرية الأمر لحين الإعلان عنه بمناسبة ذكرى ميلاده.
10 تعليقات
الف مبروك لأسامة رمزي..
زفاف سعيد للكوميدي المشهور اسامة رمزي..
بالرفه والبنين ان شاء الله تعالى..
تهانينا للعروسين بحياة زوجية سعيدة..
اللهم ارزقهم البنين وحياة زوجية سعيدة..
مبروك والف مبروك لأسامة رمزي..
اللهم بارك لهم ..
اللهم يسر ولا تعسر . دخول الفنانين في القفص الذهبي امر جميل ..
اللهم ارزق بنات المسلمين اجمعين بالازواج الصالحين يارب العالمين..
خطوة جميلة .نتمنى من الشباب العفة والستر ..