بحضور المشاهير..أسامة رمزي يحتفل بزفافه

2023-05-06 / 10:28
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نجلاء مزيان: هبة بريس

اختار الفنان الكوميدي أسامة رمزي الاحتفال بحفل زفافه ليلة أمس الجمعة، بإحدى قاعات الأعراس بمدينة الرباط، حيث شاركه فرحته مجموعة من الفنانين ومشاهير السوشل ميديا.

و تفاعلت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مع صور و مقاطع فيديو يظهر فيها أسامة رمزي رفقة زوجته المؤثرة أميرة مرتضى، حيث تم تداولهم على نطاق واسع.

وأعلن الفنان المغربي أسامة رمزي في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دخوله القفص الذهبي.

ونشر الكوميدي المغربي صور عبر ذات المنصة توثق هذه المناسبة مرفوقة بتعليق جاء فيه، “في عيد ميلادي أقولها ، أميرة أحسن كادو جاني في حياتي، يا واد يا رومانسي”.

هذا و حسب مصادر جريدة هبة بريس، فإن رمزي احتفل بخطوبته و طالبة الطب أميرة مرتضى، فور عودته من مونديال قطر، غير أنه حرص على سرية الأمر لحين الإعلان عنه بمناسبة ذكرى ميلاده.

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