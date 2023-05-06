طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-06 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد فوق كل من المنطقة الشرقية وشرق الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة بشرق الواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

ويرتقب، كالعادة، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وسط وجنوب المملكة وبالمنطقة الشرقية، وبصفة محلية بالجنوب الشرقي للبلاد ومرتفعات الأطلس، إضافة إلى تناثر الغبار بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و24 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض فوق معظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بشمال رأس تفيلني، وهائجا إلى قوي الهيجان بجنوب رأس تفيلني.

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‫10 تعليقات

  3. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ…

  4. عصيان الله .والفساد. وعقوق الوالدين. والنصب والاحتيال كلها امور وراء تراجع الامطار..

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