بعد شهرين من الزواج.. حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل

القسم الفني : هبة بريس

عقب شهرين من الزواج، نشبت خلافات بين الفنان الشعبي حسن شاكوش وزوجته “ريم”، وصلت إلى النيابة، حيث حررت ضده بلاغاً فى قسم أكتوبر.

وبمجرد انتشار الخبر، تصدر اسم حسن شاكوش حديث السوشيال ميديا خاصة وأن البعض عاد واستذكر “سجدة الشكر” من عروسه.

وفي تفاصيل الخلاف، تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطاراً من العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، يُفيد فيه حضور المدعوة “ريم” 28 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بفيلا في كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، إلى القسم، لتضررها من زوجها المدعو حسن منصور وشهرته حسن شاكوش ومقيم بذات العنوان، لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وكشفت زوجة شاكوش، أن تأخيرها فى البلاغ بسبب أملها في الصلح، لكن عندما توصلت برسالة منه يريد من خلالها إنهاء العلاقة الزوجية، حررت بلاغ ضده على الفور وطلبت إثبات الحالة.

وبالفعل تحرر محضر بالواقعة، أحاله المقدم أحمد السوريكي رئيس مباحث أكتوبر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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