In this picture taken on December 9, 2022, thoracic surgeons Thomas Charrier (L) and Ludovic Dupautet (C) from the Foch hospital in Suresnes outside Paris, look at a screen displaying a scan of the lungs of a deceased patient before removing and bringing them back to the Foch hospital for a transplantation to be performed later in the day, at an operating room in an undisclosed hospital in eastern France. - During an organ transplant, from the moment the organ is removed from a donor, a "race against time" is undertaken until the transplantation. A feat made possible thanks to the human chain that will be deployed for several hours. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

لأول مرة في العالم.. أطباء أميركيون يجرون جراحة لدماغ جنين في رحم أمه

2023-05-05 / 23:38
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هبة بريس _ وكالات

نجح أطباء لأول مرة في العالم بإجراء عملية جراحية على دماغ جنين في رحم أمه لعلاج حالة طبية نادرة، ما يفتح الباب لعلاج حالات مشابهة في المستقبل، وفق تقرير من موقع “ساينس ألرت”.

واستخدم الجراحون في مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى بريغهام في ولاية ماساتشوستس الأميركية تقنية جراحية لعلاج تشوه خلقي يعرف باسم “تشوه وريد غالينوس”، يسبب قصورا في القلب وأعراضا تشبه السكتة الدماغية أياما بعد الولادة.

وباستخدام الموجات فوق الصوتية، تمكن الأطباء من علاج التشوه الذي يسبب تدفقا للدم بسرعة كبيرة عبر جزء من الدماغ، وهي أولى حالة مماثلة يتم علاجها بهذه الطريقة.

ويقول دارين أورباخ، أخصائي الأشعة العصبية من مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد، إنه بعد العملية والولادة، لم تعاني الرضيعة من تدفق الدم كما يحدث عادة لمن يعانون من التشوه.

وكشف أورباخ أن الرضيعة الآن في الأسبوع السادس، ولاتتناول أي أدوية، وتأكل بشكل طبيعي وتكتسب وزنا ولا تعاني من أي آثار سلبية على دماغها.

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‫2 تعليقات

  2. سبحان العلم والمعرفة التي أنقدت البشرية .ويجي شي واحد ويقولك يخرج من بين الصلب والكمالة راكوم عارفينها ويقولك علم .أش من علم ديال الخبيرات والحجايات الخرافية.

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