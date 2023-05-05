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طنجة ..توقيف ثلاثيني بحوزته 630 قرص اكستازي

2023-05-05 / 22:40
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، زوال اليوم الجمعة 5 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعداده لمغادرة المدينة المذكورة على متن القطار، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 630 قرص طبي مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين والإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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‫10 تعليقات

  2. يجب القيام بعدة حملات أمنية مكثفة خصوصا في الاحياء الشعبية والنقط السوداء للحد من المخدرات ..

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. من المسؤول عن تفشي ظاهرة المخدرات في المجتمع ؟..

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