البلجيكي فاندنبروك مدربا للوداد الرياضي

2023-05-05 / 21:27
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هبة بريس _ رياضة

تعاقد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مع البلجيكي سفين فاندنبروك للإشراف على تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفا للمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، تعاقد الفريق مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، لقيادة النادي في المباريات المقبلة.

وكان فاندنبروك أشرف على تدريب الجيش الملكي في الفترة الممتدة ما بين يناير 2021 إلى يوليوز 2022، وقاده إلى التتويج بكأس العرش للموسم الرياضي 2019/2020.

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