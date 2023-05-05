رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتطوان يحسم الجدل بشأن حفل حسين الجسمي

2023-05-05 / 21:04
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر يفيد إحياء النجم الإماراتي حسين الجسمي لحفل بمدينة تطوان، و ذلك على هامش فعاليات التظاهرة الفنية “أجي تشوف تطوان”.

و في هذا الصدد، كشف رئيس المجلس الإقليمي للسياحة منصف الطوب في تصريح خاص لجريدة هبة بريس أن لا علم له بهذه التظاهرة، في إشارة منه أنه تلقى الخبر مثل باقي الساكنة عن طريق مواقع التواصل.

و نفى المتحدث ذاته أي علاقة للمجلس الإقليمي للسياحة بالدورة الثانية من “أجي تشوف تطوان”، قائلا :” أنا شفت الخبر بحال الناس و لكن هذا مكيعنيش أنه مكاينش تظاهرة، تقدر تكون من تنظيم جهة خاصة”.

و جدير بالذكر أن الدورة الأولى من “أجي تشوف تطوان” ، عرفت مشاركة مجموعة من الفنانين ومشاهير “السوشل ميديا”، مخلفة ردود أفعال متباينة بين ساكنة تطوان.

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