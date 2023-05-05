النصيري يتفوق على الجميع ويحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل

2023-05-05 / 19:09
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هبة بريس : رياضة

تفوق الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية على الجميع وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل الماضي.

وحصل النصيري على هذه الجائزة بعدما قدم مستويات مميزة مع فريقه في الليجا شهر أبريل الماضي، حيث سجل ثلاثة أهداف.

وانتزع النصيري هذه الجائزة بعدما تقوف على كل من مواطنه سليم أملاح، لاعب بلد الوليد وأنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد وماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد وكانغ إن لي، لاعب ريال مايوركا ورونالد أراوخو، لاعب برشلونة وإنياكي ويليامس، لاعب أتلتيك بيلباو.

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‫10 تعليقات

  3. تألق النصيري وراء المونديال اعطاه نفسا جديدا في الدوري الاسباني ليحصد غنيمة لا مثيل لها..

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