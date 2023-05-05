أخنوش يؤكد عناية حكومته بسلاسل الإنتاج الرئيسية قصد ضمان أمن غذائي مستدام

هبة بريس

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مواصلة الريادة التي تتميز بها التجربة الفلاحية الوطنية، تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي وبذل مزيد من الجهود لضمان تماسكه وحكامته المؤسسية.

وأكد رئيس الحكومة، في كلمة له خلال لقاء جرى عقده، على هامش فعاليات الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة، الذي ينظم بمدينة مكناس من 2 إلى 7 ماي الجاري، أن الحكومة “عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام”.

واسترسل قائلا “أريد أن أذكر بأهمية السيادة الغذائية، فهي إشكالية مطروحة في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصة خلال السنة الماضية، والتي لم نشهد لها مثل منذ سنة 1981، وهذا ما أدى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة. لكن وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات، التي يضاف إليها إرتفاع مدخلات الانتاج على المستوى العالمي، كان هناك حضور كبير للمنتوجات الفلاحية المغربية في جميع الأسواق، وهذا شيء إيجابي”.

وأوضح بالخصوص أن الحكومة تشتغل من خلال وزارة الفلاحة ووزارة المالية، على تخفيض كلفة الإنتاج على الفلاحين، لكي تنخفض بذلك الأسعار على المواطن. بخصوص التصدير، أوضح رئيس الحكومة “نحن مع التصدير، لكن مع أن يكون السوق الداخلي ممونا بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن”.

ولفت أخنوش إلى أن “مخطط الجيل الأخضر لا يركز فقط على الانتاج، ولكن يركز كذلك على العنصر البشري، ولذلك أدعوا الفلاحين للتسجيل في الضمان الاجتماعي. رغم الضربات القاسية الطبيعية، لكن الفلاح صامد، وهو القائم على تأمين حاجيات المستهلك المغربي، والتصدير بجودة عالية”.

وخلص رئيس الحكومة في كلمته إلى أن جلب الأعلاف الجيدة، والتسمين الجيد، والبذور والمختارة والأسمدة الجيدة، كفيلة بتجنيب المملكة إشكالية الأثمنة. وبشأن مياه الري أكد ضرورة ترشيد وعقلنة استعمالها، قائلا “هناك مشاريع واعدة مثل تحلية المياه في الداخلة والدار البيضاء وغيرها، لضمان استهلاك المغاربة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل شح التساقطات”.

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