نرجس الحلاق :” لو كان بينكم وبين الجنة عفوي فلن أعف عنكم”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية نرجس الحلاق جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب التدوينة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وكشفت الحلاق تعرضها للظلم من طرف أشخاص لم تعلن عن هوياتهم، -كشفت- عبر خاصية ستوري بذات المنصة، قائلة: “هناك أشخاص معدودين على رؤوس أصابع اليد الواحدة ظلموني ظلما قاهرا، لم ولن أسامحهم على شرهم ما حييت وربي راه عالي وعالم مدى الضرر اللي سببوه ليا”.

وواصلت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لا سامحكم الله ولا عفا عنكم وانتقم منكم أشد انتقام وأذاقكم الله ذات الشعور بذات الشدة، ولو كان بينكم وبين الجنة عفوي فلن أعفو وعند الله تلتقي الخصوم”.

هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع منشور نرجس الحلاق حيث تم تداوله على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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