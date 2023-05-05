كورونا المغرب
الصورة مركبة

تسجيل 369 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

2023-05-05 / 17:00
1
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 369 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين29 أبريل و5 ماي 2023، أن 6 ملايين و883 ألف و852 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و424 ألف و158 شخصا، مقابل 24 مليون و922 ألف و379 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 60 ألف و780 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 273 ألف و 832 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 19.4 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (111)، والدار البيضاء سطات (64)، وفاس مكناس (80)، ومراكش آسفي (20)، وبني ملال خنيفرة (23)، وسوس ماسة (32)، والشرق (18)، وطنجة تطوان الحسيمة (5)، وكلميم واد نون (1) ودرعة تافيلالت (10) والعيون الساقية الحمراء (3) والداخلة وادي الذهب (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 473 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عبد النباوي .. بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر الجهود

عبد النباوي .. بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر الجهود

2023-05-05 / 19:50
Photo of موسم الجفاف ..هل يصبح البحر هو حل أزمة العطش بالمغرب؟

موسم الجفاف ..هل يصبح البحر هو حل أزمة العطش…

2023-05-05 / 18:39
Photo of أخنوش يؤكد عناية حكومته بسلاسل الإنتاج الرئيسية قصد ضمان أمن غذائي مستدام

أخنوش يؤكد عناية حكومته بسلاسل الإنتاج الرئيسية قصد ضمان…

2023-05-05 / 17:55
Photo of “السجون” تفند ادعاءات تقرير “أمنستي” بخصوص مجموعة من المعتقلين

“السجون” تفند ادعاءات تقرير “أمنستي” بخصوص مجموعة من المعتقلين

2023-05-05 / 17:22
Photo of إنزكان : حجز الاطنان من السلع المقلدة بمعمل سري

إنزكان : حجز الاطنان من السلع المقلدة بمعمل سري

2023-05-05 / 16:34
Photo of الشعبوية وتأثيرها على الخطاب السياسي المغربي

الشعبوية وتأثيرها على الخطاب السياسي المغربي

2023-05-05 / 14:54
Photo of إدارة سجن تيفلت تنفي منع عمر الراضي من الاتصال بأقاربه

إدارة سجن تيفلت تنفي منع عمر الراضي من الاتصال…

2023-05-05 / 14:04
Photo of بعد تخصيص 3 أيام للمهنيين.. معرض الفلاحة يفتح أبوابه للعموم

بعد تخصيص 3 أيام للمهنيين.. معرض الفلاحة يفتح أبوابه…

2023-05-05 / 13:40
Photo of بالأرقام والمؤشرات.. وزارة التعليم تقدم حصيلة 2022/2023

بالأرقام والمؤشرات.. وزارة التعليم تقدم حصيلة 2022/2023

2023-05-05 / 13:13
Photo of البيضاء.. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وترويج المخدرات

البيضاء.. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وترويج…

2023-05-05 / 11:32

تعليق واحد

  1. منظمة الصحة العالمية أقرت برفع تصنيف فيروس كورونا بالوباء. كما أقرت الحكومة برفع حالة الطوارئ الصحية.
    لكل هذا المرجو من الوزارة الوصية عن الصحة الكف عن تهويل المغاربة وصب اهتمامها لمعانات المرضى اليومية مع التطبيب والاستشفاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق