إنزكان : حجز الاطنان من السلع المقلدة بمعمل سري

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نشرت مصالح المركز الترابي بسرية إنزكان، مذكرة بحث وطنية في حق مالك بناية وسط المدينة، حولها هذا الأخير إلى مصنع سري يقلد العديد من الماركات التجارية .

وكانت مصالح الدرك، قد توصلت قبل يومين، بإخبارية تفيد وجود بناية يمارس فيها نشاط تجاري مشبوه، لتتم مداهمة المكان بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

العملية اسفرت عن حجز الأطنان من مواد التنظيف بمختلف أنواعها، حيث كان هذا الشخص يعمد إلى تزوير عدد من العلامات التجارية، عن طريق تعبئة أكياس بمادة مسحوق التصبين ويلصق بها شعار علامات معروفة، نفس الشيء بالنسبة لمادة جافيل وغاسول الشعر “الشامبوان”. كما يعمد إلى تزوير تاريخ الصلاحية لعدد من المنتوجات بإستعمال آلات متطورة.

وتنتشر بمدينة إنزكان وايت ملول، عدد من المستودعات السرية التي يخزن بها الآلات وملابس ومواد ذات ماركات عالمية مقلدة، اغلبها يتم جلبه من دولة الصين الشعبية، ويتم توزيعه على الأسواق.

وقد سبق لنفس سرية الدرك بإنزكان، قبل سنوات من مداهمة مصنع سري، عثر به على العشرات من الاطنان من الملابس المقلدة والجوارب تحمل علامات تجارية دولية .

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