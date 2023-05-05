الشعبوية وتأثيرها على الخطاب السياسي المغربي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد دراسة الخطاب السياسي في المغرب بشكل خاص او العربي عموما، نقص حاد، مقابل زخم من الدراسات السياسية والإعلامية للخطاب السياسي في الدول الغربية.

ويرى باحثون إن هذا الوضع يرجع بالاساس الى انسداد النسق السياسي على الحالة البحثية، والحساسية السياسية التي تثيرها دراسة متن الخطاب السياسي للحكام، أو تراجع الزعامات السياسية في العالم العربي، وعدم تبلور المكونات التي تجعل من خطاب النخب السياسي مادة قابلة للبحث.

في الحالة المغربية، تكسرت هذه القيود مؤخرا، بفعل الحالة الفريدة التي أدارت بها الدولة الموقف من الربيع العربي، وما نتج عن ذلك من صعود الإسلاميين، وبروز حالة من السجال السياسي، ساهمت في إعطاء زخم للسياسة، وأنتجت حالة فرز فكرية وسياسية، كان الخطاب السياسي حاسما في تحديد تموقعاتها وتعزيز مواقفها، واستأثر الاهتمام أكثر بخطاب الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بوصفة حالة تجبر البحث العلمي لدراستها وتصنيفها، بحكم التأثير الواسع لهذا الخطاب، وقدرته على حشد جمهور واسع وراءه، لا يشمل فقط متوسطي الثقافة، بل يشمل أيضا النخب المثقفة والنخب العالمة.

وقد باشرت عدد من الدراسات الأكاديمية دراسة هذا الخطاب، وبحث مكوناته، الدينية والسياسية واللغوية، والسردية والحكواتية، ودارسة خواصه التواصلية، بينما مالت أخرى إلى تصنيفه، ومحاولة دراسته وفقا لذلك.

وشكل الخطاب السياسي بالمغرب عموما بعد مرحلة الربيع العربي او الديمقراطي كما يصفه البعض ، تراجعا كبيرا في مكوناته ، بل اصبح مليء بعبارات او قاموس ” الشارع ” ، وتنابز في الألقاب حتى من زعيم حزب يدعي المنهجية الإسلامية، كان اخرها وصف بنكيران لطالبي العلمي الرجل الثالث في هرم الدولة ب ” الحمار” وهو نفس الأمر الذي وصف به العلمي بنكيران ب ” الدئب ” وغيرها من المصطلحات الشعبوية ” الدونية” الدخيلة على الخطاب السياسي المغربي الرزين المتزن قبل سنة 2011.

الباحثة مارغريت كانوفان رأت في إحدى دراساتها «عدم وجود حركة شعبوية دولية واعية للذات ربما حاولت السيطرة على الإشارة لهذا المصطلح أو الحد منه، ونتيجة لذلك تمكن أولئك الذين استخدموه من إرفاقه بمجموعة واسعة من المعاني».

و تختلف الشعبوية في هذا الأمر عن مصطلحات سياسية أخرى، كـ «الاشتراكية» أو «المحافظة»، والتي استخدمها الأفراد الذين قدموا تعريفاتهم الخاصة الداخلية للكلمة كتسميات ذاتية على نطاق واسع.

بل إنها تشترك في أوجه التشابه مع مصطلحات أخرى كـ «اليسار المتطرف» أو «اليمين المتطرف» أو «التطرف»، والتي كثيرًا ما تُستخدم في الخطاب السياسي ولكنها نادرًا ما تُستخدم كتسميات ذاتية.

في الخطاب الشعبي، غالبًا ما يختلط مصطلح «الشعبوية» بمفاهيم أخرى كالغوغائية، ويُطرح عمومًا كشيء «يُخشى منه ومشكوك فيه». غالبًا ما طُبّق على الحركات التي تُعتبر خارج التيار السياسي الرئيسي أو تهديدًا للديمقراطية.

و لاحظ العالمان السياسيان إيف ميني وإيف سوريل أن «الشعبوية» أصبحت «شعارًا، لا سيما في وسائل الإعلام، لتسمية الحركات السياسية أو الاجتماعية حديثة العهد التي تتحدى القيم والقواعد والمؤسسات الراسخة في المعتقدات الديمقراطية».

عادة ما يُستخدم هذا المصطلح ضد الآخرين، غالبًا بالمعنى الازدرائي لتشويه سمعة المعارضين.

اعتنق بعض من أُشير لهم مرارًا بلقب «الشعبويين» بالمعنى الازدرائي المصطلح لاحقًا في أثناء سعيهم إلى التخلص من دلالاته سلبية.

وكان السياسي الفرنسي اليميني المتطرف جان ماري لوبان قد إتهم بالشعبوية، ورد لاحقًا أن «تأخذ الشعبوية في الاعتبار رأي الشعب على وجه التحديد. هل يحق للأشخاص اعتناق أي رأي في ظل الديمقراطية؟ إذا كان الأمر كذلك، فنعم، أنا شعبوي». بالمثل، أعلن حزب العمال الليتواني الذي ينتمي إلى وسط اليسار، بعد تأسيسه في عام 2003: «نحن شعبويون وسنُسمى بذلك».

اما في المغرب، فقد استخدمت ” الشعبوية” حتى مفردات ” الشارع” بل اصبح المواطن المغربي، اكثر تتبعا لمجريات النقل التلفزي للبرلمان، ليستمع لقاموس لغوي جديد في الخطاب السياسي،يستعمل ل ” التهكم ” على الخصوم.

– الاستخدام في الوسط الأكاديمي

حتى خمسينيات القرن العشرين، اقتصر استخدام مصطلح «الشعبوية» عمومًا على المؤرخين الذين يدرسون حزب الشعب، ولكن في عام 1954، نشر عالم الاجتماع الأميركي إدوارد شيلس مقالًا يقترح الشعبوية على أنها مصطلح لوصف الاتجاهات المناهضة للنخبة في المجتمع الأميركي على نطاق أوسع. انطلاقًا من مقال شيلس، خلال ستينيات القرن العشرين، أصبح مصطلح «الشعبوية» أكثر رواجًا بين علماء الاجتماع والأكاديميين الآخرين في العلوم الاجتماعية.

و في عام 1967، عُقد مؤتمر عن الشعبوية في كلية لندن للاقتصاد، فشل مشاركوه بالتوصل لاتفاق على تعريف واضح ومفرد. نتيجة لهذا الاهتمام العلمي، نشأ مجال أكاديمي يُعرف بـ «الدراسات الشعبوية». نما الاهتمام بالموضوع بسرعة: بين عامي 1950 و1960 ظهر نحو 160 منشورًا عن الشعبوية، بينما كان هذا العدد بين عامي 1990 و2000 يزيد على 1500.جادل تاغارت بأن هذا الاهتمام الأكاديمي لم يكن متسقًا ولكنه ظهر في «دفعات» من البحوث التي عكست الظروف السياسية في ذلك الوقت.

أشارت كانوفان إلى أنه «إذا لم تكن فكرة الشعبوية موجودة، فلن يبتكرها أي عالم اجتماعي عمدًا، وهذا المصطلح مبهم للغاية بالنسبة لذلك». من البحث في كيفية استخدام مصطلح «الشعبوية»، اقترحت أنه يمكن استشفاف سبعة أنماط مختلفة من الشعبوية. ثلاثة منها من أشكال «الشعبوية الزراعية»، وهي راديكالية المزارعين، وحركات الفلاحين، والاشتراكية الزراعية الفكرية. أما الأربعة الأخرى فهي من أشكال «الشعبوية السياسية»، والتي تمثل الدكتاتورية الشعبوية والديمقراطية الشعبوية والشعبوية الرجعية وشعبوية السياسيين. أشارت إلى أن هذه «مفاهيم تحليلية» وأن «أمثلة الحياة الحقيقية قد تتداخل مع عدة فئات»، وأضافت أنه لا توجد حركة سياسية واحدة تندرج في جميع الفئات السبع. بهذه الطريقة، تصورت كانوفان الشعبوية عائلة من المفاهيم المترابطة بدلًا من أن تكون مفهومًا واحدًا بحد ذاته.

أدى اللبس الذي يكتنف هذا المصطلح إلى أن يقترح بعض العلماء أنه ينبغي التخلي عنه بالمعرفة. على النقيض من وجهة النظر هذه، ذكر العلماء السياسيون كاس مودي وكريستوبال روفيرا كالتوسر أنه «على الرغم من أن الإحباط أمر مفهوم، يُعد مصطلح الشعبوية مصطلحًا شديد المركزية ليُستغنى عنه ببساطة في المناقشات حول السياسة من أوروبا إلى الأمريكتين ، بالمثل، أشارت كانوفان إلى أن المصطلح «ذو معانٍ واضحة ومحددة نسبيًا في عدد من المجالات المتخصصة» وأنه «يوفر مؤشرًا، مهما كان متزعزعًا، لمجال مثير للاهتمام وغير مستكشف إلى حد كبير من التجربة السياسية والاجتماعية». رأى العالمان السياسيان دانييل ألبيرتازي ودنكان ماكدونيل أنه «في حال تحديد مصطلح «الشعبوية» بدقة، فإنه يمكن استخدامه بشكل مربح لمساعدتنا على فهم مجموعة واسعة من الجهات السياسية الفاعلة وتفسيرها».

ولاحظ العالم السياسي بن ستانلي أنه «على الرغم من إثبات جدلية معنى المصطلح في الأدب، يوحي الإصرار الذي تكرر به إلى وجود حقيقة لا يمكن استبعادها على الأقل: أي أنه يشير إلى نمط متميز من الأفكار».

على الرغم من اختلاف التعاريف الأكاديمية للشعبوية، ركز معظمها على فكرة أنه ينبغي الإشارة إلى شكل من أشكال العلاقة بين «الشعب» و«النخبة»، وأنه ينطوي على اتخاذ موقف معادٍ للمؤسسات. بعيدًا عن هذا، أكد العديد من العلماء على سمات مختلفة يرغبون باستخدامها لتعريف الشعبوية.حدثت هذه الاختلافات في ميادين علمية محددة وبين ميادين مختلفة،وتتباين، على سبيل المثال، بين الباحثين الذين يركزون على مختلف المناطق والفترات التاريخية المختلفة.

– رأي الباحث المغربي حسن أوريد حول الشعبوية

في ندوة فكرية ، نظمت في ابريل الماضي من السنة الجارية، بمدينة أكادير ، استضافت الباحث والكاتب حسن أوريد: “صاحب كتاب {الشعبوية الخطر الداهم}، والذي كشف أن الغاية من تأليفه هو التفكير في التداعيات التي يمكن أن تحدثها الشعبوية داخل المجتمعات، أو بالأحرى تجنب مخاطرها، بالموازاة مع التفكير في كيفية تقوية المشاركة السياسية وتوسيع دائرة الديمقراطية”، مشيرا إلى أنه لا يدعي الإحاطة بكل ما يتعلق بالشعبوية كظاهرة سياسية واجتماعية معقدة، وكخطر داهم يهدد الديمقراطية، بقدر ما أنه يسهم في فتح النقاش ودفع الباحثين لتناول الموضوع من زوايا نظر مختلفة واعتماد مقاربات أخرى.

ويرى حسن أوريد، أن “من حق الباحث أن يخطئ في تصوراته ورؤاه بخصوص دراسة ظواهر سياسية واجتماعية مثل الشعبوية، وان كتابه قد أثار موضوع للنقاش المجتمعي والأكاديمي، من أجل العودة إلى السياسة والتمييز بين اليمين كإيديولوجية وممارسة وبين اليسار كذلك، إذ لا يمكن عمليا أن تكون السياسة بدون سياسيين”.

واضاف اوريد بأن “الخطاب الشعبوي يقوم على العاطفة، يستفيد من مخاوف وهواجس المواطنين ويستبعد المنطق والعقل في تناول قضايا الشعوب”.

وأردف المفكر المغربي حسن أوريد، أثناء تقديم كتابه “الشعبوية الخطر الداهم” الصادر عن المركز الثقافي للكتاب، بأنه “لا بد من تطهير الإعلام وجعله مسؤولا وفاعلا في تبسيط الخطاب السياسي وإيصاله إلى الطبقات الشعبية، خصوصا أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في التوعية والتأطير”، مبرزا دور الهيئات الوسيطة والأحزاب في توسيع نطاق الديمقراطية والإفلات من الشعبوية الهجينة.

وشدد أوريد على “الارتقاء بالحس النقدي للمجتمع من خلال المدرسة والإعلام لمواجهة خطر الشعبوية”، موردا: “أننا ملزمون بالتمييز بين الشعبوية كقيمة من القيم المنتشرة اليوم في المجتمعات، وبينها وبين الديماغوجية في السياقات التاريخية، وأن الغرب اليوم أضحى مختبرا لقياس الظواهر الاجتماعية”.

المفكر والروائي حسن أوريد، أشار أنه “يصعب تحديد المفهوم بدقة، خصوصا أن ولادته في الغرب كانت قيصرية وأن فترة الثلاثينات من القرن العشرين كانت مفصلية في تاريخ أوروبا، بالإضافة إلى أنه تمت في البداية عولمة الاقتصاد لتتم فيما بعد عولمة السياسة، ونحن اليوم نعيش في إطار ما يسمى إغراق شعبوي”.

وأبرز أوريد أن “هناك دعوات كثيرة للعودة إلى الرحم، بمعنى العودة إلى الهويات الضيقة، وهذه نتيجة من نتائج الشعبوية”.

في السياق نفسه يرى الاستاذ الجامعي والباحث المغربي محمد اليوحي حول ” الشعبوية “أنها ظاهرة تعبر عن مدى انحطاط الخطاب السياسي و اندحار مستوى النخبة السياسية التي انشغلت بالصراعات الشخصية بدل الانكباب على قضايا الوطن و الشعب. بالاضافة الى ان هذه النخب الجديدة كلها متورطة في قضايا فساد مالي او تهرب ضريبي او تضارب مصالح او استغلال امتيازات السلطة لتحقيق مكاسب مادية، فهي بالتالي لا تتوفر على مصداقية سياسية او اخلاقية و بالتالي تدخل في حلقة السب و الشعبوية و الاتهامات و الاتهامات المضادة، و كل طرف منهم يعرف سيئات الاخر و يستغلها لضربه، و هذا في حد ذاته يضرب صورة رجل السياسة عند المواطن و يسفه من العمل السياسي، و قد و صل الحد بالسياسيين الى مشداة يدوية في اماكن موقرة مثل البرلمان، و وصل الأمر إلى أن ينبه جلالة الملك السياسيين إلى تجنب مثل هذه المشاحنات التي تسيء إلى صورة البلاد و مؤسساتها.

– رأي الدين الاسلامي و القانون في مصطلحات ومفردات ” الشعبوية ”

وقد خص القانون الجنائي المغربي، في العديد من فصوله العقوبات الحبسية والغرامات ، لكل شخص ارتكب افعال الاهانة او السب او القذف او الاتهام او الاخلال بالحياء العام، عبر كل الوسائل.

وقد صدرت عن العديد من محاكم المغرب عقوبات حبسية في حق اشخاص ارتكبوا جنح مماثلة، لكن بخصوص السياسيين، لم يسجل في تاريخ المغرب، انه تم تحريك دعوى في حق سياسي تلفظ بمصطلحات نابية امام المواطنين عبر نقلها عبر وسائل النشر، لم يسبق ان حركت النيابة العامة أو حتى أسخاص ذاتيين متابعة في حق هؤلاء السياسيين.

والمثير انه مؤخرا، قد اتهم بنكيران وزير العدل المغربي ” وهبي ” بوصفه ب ” الفاسد”، وهو أمر يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، وصدر في حق وزير العدل المسؤول عن محاكم المملكة، هذا الوضع يعتبر مفارقة عجيبة ويطرح علامة استفهام هل المواطن المغربي لوحده هو من يعاقب ؟؟ وهل السياسيين ومن يدور في فلكهم خارج تطبيق القانون ؟؟.

وتعد إهانة الآخرين أو استخدام لغة بذيئة تعتبر جريمة خطيرة وغير قانونية. مثل هذا السلوك غير مقبول ويتعارض مع المعايير الثقافية، لأنه يظهر عدم احترام الآخرين وعدم وجود حدود ونضج عند الساسة او عموم المواطنين. كما أن الدين الاسلامي يمنع على المسلمين استخدام اللغة البذيئة من أي نوع، حيث يحرمها ويعاقب عليها شرعا .

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