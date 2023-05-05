إيهاب أمير يرزق بمولودته الأولى

2023-05-05 / 15:22
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القسم الفني: هبة بريس

زف الفنان المغربي، إيهاب أمير خبرا سارا لمتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

تقاسم خريج ستار أكاديمي إيهاب أمير مع جمهوره بمنصات التواصل الاجتماعي خبر مفرح، يتعلق بحياته الخاصة.

ورزق الفنان المغربي بمولودته الأولى، حيث قام بنشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وارفق إيهاب أمير الصورة بتعليق جاء فيه: “الحمد لله الواهب ذي الالاء الجليلة، فقد رزقت بمولودة، فيا رب لك الشكر حتى ترضى ولك الشكر إذا رضيت ولك الشكر بعد الرضى”.

وفور إعلانه الخبر، تهاطلت عليه تعاليق التهاني والتبريكات من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي و كذا أصدقائه الفنانين و المشاهير.

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