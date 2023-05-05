فضيلة بنموسى تشارك دنيا بوطازوت تنشيط برنامج “لالة العروسة”

2023-05-05 / 14:40
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس، أن الممثلة المغربية فضيلة بنموسى انضمت مؤخرا إلى طاقم برنامج “لالة العروسة”.

و أضافت المصادر عينها، أن بنموسى ستقوم بتقديم إحدى فقرات البرنامج،إلى جانب بطلة المسلسل الدرامي “لمكتوب”.

و كشفت المصادر عينها، أنه من المرتقب تصوير البرايم الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

و جدير بالذكر أن لالة العروسة هو برنامج مسابقات سنوي مغربي، من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إذ يثم بثه على القناة الأولى.

ويتضمن كل برايم مجموعة من المسابقات والتحديات المختلفة، كما تتلخص فكرة البرنامج في إشراك أزواج حديثي الزواج من أجل الفوز بمنزل أحلامهم في مدينتهم وحفل زفاف يتم تنظيمه في مدينة مراكش، بالإضافة إلى قضاء شهر العسل في إحدى البلدان السياحية.

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‫10 تعليقات

  2. السيدة القديرة فضيلة بنموسي ممثلة رائعة جدا في ادورها أطال الله في عمرها.

  3. هي مبادرة طيبة من طرف التلفزة المغربية من أجل مساعدة الأزواج في مصاعب الحياة وبالاخص السكن الملائم بهما.

  4. ربما أول برنامج تكون فيه المشاهدة والمتابعة بنسبة كبيرة جداً الكل يتابعه من الصغير إلى الكبير..

  6. نريد برنامج تلفزيوني يساعد الشباب عن العمل ونحرب ظاهرة البطالة وليس برنامج تافهة ومهزلة للشاشة المغربية..

  7. يقول المثل المغربي ( آش خصك يا لعريان لخواتم امولاي) وهذا خير الكلام ما قل ودل.

  9. مقدمة البرنامج دنيا بوطزوت مختصة في الكوميدية وليس في التقديم تخلطون التمثيل مع التقديم كسكسي بسبع خضر هههههههه.

  10. برنامج لا يستحق التشجيع ولا المشاهدة وانتهى الكلآم انه أضحوكة ههههههههههههههههههههه.

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